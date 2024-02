Putengulasch mit Paprika: einfach und herzhaft zugleich

Gulasch ist eines dieser klassischen Gerichte, das an kalten Tagen Wärme und Gemütlichkeit in die Küche bringt. Der reichhaltige Geschmack und das zarte Fleisch machen es zu einer wohltuenden Mahlzeit. Mit unserem Rezept für Putengulasch wandeln wir den Klassiker etwas ab und verpassen ihm eine leichtere Note.

Mach dich bereit für köstliches Putengulasch mit Paprika

Für das Putengulasch benötigst du neben Fleisch auch Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Tomatenmark, Brühe und eine Auswahl an Gewürzen. Die Zubereitung ähnelt der des klassischen Gulaschs: Zuerst wird das Fleisch in einem Topf scharf angebraten. Anschließend kommen die Zwiebeln und der Knoblauch hinzu. Danach wird das Gulasch mit Wein und Brühe abgelöscht und die restlichen Zutaten und Gewürze hinzugegeben. Dann darf es auf dem Herd vor sich hin köcheln, bis das Fleisch schön zart und das Gemüse weich ist.

Während man das klassische Gulasch aus Schweine- oder Rindfleisch eher in den kälteren Monaten isst, lässt sich das Putengulasch mit seinem mageren, zarten Fleisch und dem geringeren Fettanteil das ganze Jahr über genießen. Im Winter sorgt es für Gemütlichkeit an kalten Tagen und im Sommer ist es eine leichte Mahlzeit, die perfekt zu einem Picknick im Park oder am See passt.

Kreativität in der Küche kann so lecker sein. Serviere das Putengulasch zu Reis, Kartoffeln oder mit einer Scheibe Baguette. Wir sind große Fans dieser Gulasch-Variante.

Auch lecker sind die ungarische Gulaschsuppe und unser Kartoffel-Gulasch. Mit Jackfrucht kannst du sogar ganz einfach ein veganes Gulasch zubereiten. Doch egal, für welches Gulasch-Rezept du dich auch entscheidest – glücklich machen sie alle.