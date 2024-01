Unser veganes Gulasch mit Jackfrucht beweist, dass deftige Küche nicht immer Fleisch beinhalten muss. Und gute Hausmannskost auch rein pflanzlich wunderbar funktioniert. Wir bereiten das Gericht mit Jackfrucht zu, die eine ähnliche Konsistenz wie gezupftes Rindfleisch aufweist und damit in der veganen Küche gern als Ersatz für dieses und ähnliche Gerichte genutzt wird. Probier es mal, du wirst mit tollem Geschmack belohnt.

Veganes Gulasch: Jackfrucht statt Rindlfeisch

Das vegane Gulasch lockt nicht nur mit zartem Fleischersatz, sondern auch mit einer tomatigen Soße, die kräftig gewürzt von innen wärmt. Dazu gibt’s außerdem knackige Mohrrüben. Abgelöscht wird mit Rotwein, den du anschließend einkochst und der dem veganen Gulasch noch mehr Aroma verleiht. Wenn du auf Alkohol verzichten möchtest, kannst du den Wein selbstverständlich weglassen.

Dafür darfst du nach Belieben andere Gemüsesorten wie Kartoffeln oder Paprika ergänzen. So wird aus dem veganen Gulasch ein Eintopf und du brauchst fast gar keine Beilagen mehr. In seiner ursprünglichen Form, wie hier im Rezept beschrieben, macht es sich aber ausgezeichnet mit Kartoffelbrei oder Klößen auf dem Teller. Auch Pasta essen wir gern dazu, am liebsten Spirellinudeln.

Gut zu wissen: Jackfrucht ist die weltweit größte Baumfrucht und erfreut sich vor allem in der veganen Küche einer immer größeren Beliebtheit. Sie stammt eigentlich aus Südindien, wird aber mittlerweile auch in vielen anderen asiatischen Ländern angebaut. Du bekommst Jackfrucht in gut sortierten Supermärkten, in der Drogerie oder im Bioladen. Häufig wird sie küchenfertig in Dosen angeboten. Du musst sie dann nicht mehr klein schneiden, sondern lediglich kurz abspülen und das Wasser ausdrücken. Ihr Fruchtfleisch ist faserig und eignet sich nicht nur für veganes Gulasch, sondern beispielsweise ebenso für Gerichte, die du normalerweise mit gezupftem Fleisch zubereitest, etwa Bao-Burger.

Möchtest du die vegane Küche weiter kennenlernen, probiere doch mal unser Pilz-Curry mit Kokosmilch und Basmatireis. Unser Wirsing-Linsen-Eintopf ist ebenfalls ein echtes Wohlfühlgericht. Lass‘ es dir schmecken!