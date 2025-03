Süße Quark-Kakao-Muffins mit weißer und dunkler Schokolade

Heute backen wir mal wieder eine Ladung Muffins. Die kleinen Kuchen lieben wir deshalb so sehr, weil man sie so super teilen kann und sie sich wunderbar mitnehmen lassen. Wie wäre es, mal wieder die Kollegen mit etwas Süßem zu überraschen oder das Gebäck als Gastgeschenk mit zur nächsten Party zu nehmen? Unsere Quark-Kakao-Muffins machen in jeder Situation eine gute und vor allem leckere Figur.

12 Mal pures Glück: Backe Quark-Kakao-Muffins

Wenn dich die Lust auf etwas zum Naschen packt, dann kommen diese schokoladigen Quark-Kakao-Muffins wie gerufen. Die Zutaten sind simpel, die Zubereitung ist es ebenfalls. Nach gerade einmal einer Viertelstunde ist dein Job bereits erledigt und du kannst dich zurücklehnen – jetzt übernimmt der Ofen.

Zuvor hast du mit wenigen Handschritten den Teig für die Quark-Kakao-Muffins vorbereitet. Dafür muss der Quark abtropfen. Derweil werden Mehl, brauner Zucker, Kakao-, Back und Vanillepuddingpulver miteinander vermischt. Separat davon gehen zerlassene Butter, ein Ei und der Quark eine Verbindung ein. Alles wird anschließend miteinander vermengt. Noch ein Schluck Milch dazu, dann kannst du auch schon etwas gehackte weiße und dunkle Schokolade unterheben.

Diesen Teig verteilst du nun auf zwölf Muffinförmchen. Besonders praktisch zum Backen der kleinen Kuchen sind ein Muffinblech oder Förmchen aus Silikon 🛒, denn sie sind nicht nur deutlich stabiler als die Variante aus Papier. Du schonst durch die Verwendung auch die Umwelt, weil Papierformen nur einmal benutzt und danach entsorgt werden. Durch ein Blech oder Silikonförmchen produzierst du viel weniger Müll.

Während die Quark-Kakao-Muffins jetzt im Ofen backen, kannst du dir schon einmal überlegen, was du als Nächstes backen möchtest. Sollen es Quark-Muffins mit Kirschen oder Blaubeermuffins aus der Heißluftfritteuse sein? Wir können dir auch unsere Birnen-Streusel-Muffins wärmstens ans Herz legen.

Quark-Kakao-Muffins Franziska 4.50 ( 12 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 200 Quark alternativ Joghurt

125 g Mehl

60 g brauner Zucker

2 EL Kakaopulver ungesüßt

2 TL Backpulver

1 Pck. Vanillepuddingpulver

30 g Butter

1 Ei

50 ml Milch

140 g Zartbitterschokolade

60 g weiße Schokolade Zubereitung Lass den Quark abtropfen.

Mische Mehl, Zucker, Kakaopulver, Backpulver und Vanillepuddingpulver miteinander.

Zerlasse die Butter und vermenge sie in einer separaten Schüssel mit dem Ei und dem Quark.

Füge nun die Mehl- und Quarkmischung zusammen und vermenge alles. Gib die Milch dazu und verarbeite die Zutaten zu einem glatten Teig.

Hacke die Schokolade und hebe sie unter.

Verteile den Teig auf 12 Muffinförmchen und backe die Muffins bei 180 °C Ober-/ Unterhitze für 20-25 Minuten.

