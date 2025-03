Quark-Streuselkuchen: einfacher Kuchengenuss vom Blech

Viele hungrige Mäuler und kein passendes Kuchenrezept? Dafür sind wir da! Dieses einfache Rezept für Quark-Streuselkuchen vom Blech begeistert garantiert alle deine Kuchengäste und sorgt dafür, dass du in Zukunft häufiger für das Backen vom Sonntagskuchen verantwortlich sein wirst. Umso besser, wenn ein einziger Kuchen für viele Personen ausreicht.

Einfaches Rezept, große Wirkung: Quark-Streuselkuchen vom Blech

Blechkuchen sind immer eine gute Idee, wenn es darum geht, viele Menschen gleichzeitig glücklich zu machen. Schließlich sorgt ein leckeres Stück Kuchen nicht selten dafür, dass sich ein verloren geglaubter Tag doch noch zum Guten wendet. Doch gerade bei Geburtstags- oder Familienfeiern kann es schnell dazu kommen, dass Gäste leer ausgehen. In solchen Fällen muss ein Blechkuchen 🛒 her! Damit kannst du mit nur einem Rezept fast doppelt so viele Stücke zubereiten wie mit herkömmlichen Kuchenrezepten.

In diesem Fall ist es ein Quark-Streuselkuchen, der für die perfekte Nascherei zur Kuchenzeit sorgt. Der besteht aus einem weichen Mürbeteigboden, einer cremigen Füllung und leckeren Streuseln. Und da Quarkkuchen förmlich nach Zitrusfrüchten schreit, verfeinern wir die Füllung mit etwas Orangeat. Dieses wird meiner Meinung nach ohnehin unterbewertet. Meist taucht es nur zur Weihnachtszeit und zum Stollenbacken in den Küchenschränken der Menschen auf und ist ebenso schnell auch wieder verschwunden. Zeit, der unter dem Radar fliegenden Zutat etwas Liebe zu schenken! Denn Orangeat macht sich hervorragend in diesem Quark-Streuselkuchen.

Quark-Streuselkuchen ist trotz seiner drei Schichten wirklich einfach zubereitet. Beginne damit, einen Mürbeteig zusammen zu kneten, der im Kühlschrank ruht, während du die Füllung anrührst und die Streusel formst. Dann musst du einfach nur alles auf einem Kuchenblech kombinieren, in den Ofen schieben und kurz darauf kannst du dich über das erste Stück freuen, dem mit Sicherheit noch weitere folgen werden.

Schon gewusst? Mit diesen sechs Tipps wird dein Blechkuchen perfekt. Kennst du sie erst einmal, kannst du daraus tolle weitere Kreationen vom Blech zubereiten wie diesen Apfel-Puddingkuchen oder einen saftigen Kokos-Buttermilchkuchen.

Quark-Streuselkuchen vom Blech Nele 4.05 ( 236 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 20 Stücke Kochutensilien 1 Backblech, 30 x 40 cm Zutaten 1x 2x 3x Für Boden und Streusel: 300 g Butter kalt

500 g Weizenmehl Type 550

3 TL Backpulver

200 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz Für die Füllung: 1 kg Quark

100 g Butter flüssig

1 Pck. Vanille-Puddingpulver

180 g Zucker

3 Eier

1 Bio-Zitrone

2 EL Orangeat Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein tiefes Backblech mit Backpapier aus.

Schneide die kalte Butter in kleine Stücke. Verknete sie mit Mehl, Backpulver, Zucker, Ei und Salz zu einem krümeligen Streuselteig.

Nimm etwa zwei Drittel des Teigs ab und drücke ihn gleichmäßig als Boden auf das Blech. Stelle den restlichen Teig für die Streusel kühl.

Verrühre den Quark mit flüssiger Butter, Puddingpulver, Zucker und Eiern zu einer glatten Masse. Reibe die Schale der Zitrone ab und gib sie zusammen mit 2 EL Zitronensaft und dem Orangeat zur Quarkmasse. Verteile die Quarkfüllung gleichmäßig auf dem vorbereiteten Boden.

Brösele den restlichen Teig als Streusel über die Quarkmasse. Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen für ca. 40–45 Minuten, bis die Streusel goldbraun sind.

