Süß, warm, saftig: Dieser Auflauf mit Quark schmeckt umwerfend

Quarkauflauf ist etwas, das zu jeder Tageszeit ein Hit ist. Egal ob als warmes Dessert oder Frühstück, welches das Äquivalent einer Umarmung ist – dieses süße Ofengericht hat es in sich. Das Beste ist aber, dass du es kombinieren kannst, mit was du möchtest. Gerade kommen die ersten Kirschen auf den Markt und das bedeutet: Quarkauflauf mit Kirschen muss auf den Tisch! Hier ist das Rezept.

So machst du Quarkauflauf mit Kirschen

Quarkauflauf mit Kirschen weckt sofort Erinnerungen an gemütliche Kaffeerunden und Nachmittage voller Zuhause-Gemütlichkeit. Doch dieser Klassiker kann so viel mehr: Mit saftig-fruchtigen Kirschen und einer fluffigen Quarkmasse bringt er Leichtigkeit auf die Kuchentafel oder den Frühstückstisch und das ganz ohne aufdringliche Süße. Auch schmeckt dieser fluffige Auflauf nicht nur warm, sondern auch kalt am nächsten Tag noch.

Die Grundlage dieses Auflaufs ist – wenig überraschend – Quark. Der Frischkäse ist ein echter Allrounder in der Küche. Er steckt voller Eiweiß, ist angenehm leicht in seiner Textur und sorgt dafür, dass der Quarkauflauf mit Kirschen beim Backen schön saftig bleibt. Doch ein Milchprodukt schreit nach frischen Früchten, um besonders gut zu schmecken. Für diesen Effekt sorgen in diesem Rezept saftige Kirschen. Ob eingelegt oder frisch ist dabei egal, der Geschmack ist, was zählt.

Ebenso einfach wie genial ist die Zubereitung des Quarkauflaufs mit Kirschen. Beginne damit, den Quark mit Eiern, Zucker und etwas Grieß zu vermischen. Für einen aromatisch-frischen Geschmack sorgen Vanille und Zitronensaft. Fülle die Masse in eine gefettete Auflaufform und drücke die Kirschen hinein. Dann wandert das Ganze in den Backofen, wo der Auflauf luftig aufgeht.

Beim Backen passiert etwas Wunderbares: Die Kirschen werden weich und geben etwas von ihrem Saft ab – und dieser bleibt in den Vertiefungen, wo er köstliche kleine Kirsch-Seen bildet. Quarkauflauf mit Kirschen schmeckt warm wie kalt, morgens wie abends und dabei süß und saftig. Besser geht es nicht.

Butter für die Form

500 g Quark am besten 20 %

3 Eier

80 g Zucker

1 TL Vanillezucker

1-2 EL Zitronensaft

50 g Weichweizengrieß

300 g Kirschen frisch oder abgetropft aus dem Glas

Puderzucker zum Garnieren Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform 🛒 mit Butter ein.

Verrühre Quark, Eier, Zucker, Vanillezucker, Zitronensaft und Grieß zu einer glatten Masse.

Fülle die Quarkmasse in die Auflaufform und streiche sie glatt. Verteile die Kirschen gleichmäßig darauf und drücke sie leicht ein.

Backe den Quarkauflauf im vorgeheizten Ofen für etwa 40 Minuten, bis die Oberfläche goldgelb ist. Bestäube ihn mit Puderzucker.

