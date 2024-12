Quarkbällchen aus dem Airfryer: schmecken wie vom Weihnachtsmarkt

Jeder kennt und liebt sie, die süßen Quarkbällchen vom Weihnachtsmarkt. Willst du die Leckerei auch zu Hause zubereiten, haben wir das perfekte Rezept für dich. Alles, was du für die Quarkbällchen brauchst, ist deine Heißluftfritteuse und ein paar wenige Zutaten. Lass uns loslegen!

Quarkbällchen aus der Heißluftfritteuse: ratzfatz fertig

Die Heißluftfritteuse wurde in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Küchengeräte. Zurecht, wie wir finden, denn in ihr kann man quasi alles zubereiten. In der Regel geht es sogar schneller als in Ofen oder Pfanne und man verwendet weniger Fett. Dazu kommt noch die einfache Handhabung.

Quarkbällchen sind ein typisch deutsches Gebäck, das vor allem bei Volksfesten und auf Weihnachtsmärkten verkauft wird. Dort kommen die süßen Kugeln frisch aus der Fritteuse und verführen schon von weitem mit ihrem süßen Duft.

Für den Teig der Quarkbällchen aus der Heißluftfritteuse benötigst du neben Mehl und Quark noch Vanillezucker, Eier, Backpulver und eine Prise Salz. Nachdem du sie im Airfryer gebacken hast, bepinselst du sie noch mit Margarine und wälzt sie in Puderzucker. Genieße sie am besten gleich warm zu einer Tasse Kaffee oder einem Kakao.

Die süßen Bällchen mit ihrem warmen, weichen Teig sind schneller weggenascht, als du schauen kannst. Backe deshalb am besten gleich die doppelte Menge.

