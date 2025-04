Zu Ostern backen wir niedliche Quarkhasen

Ostern nähert sich in riesigen Schritten und die frühlingshafte Ostertafel will gedeckt werden. Was eignet sich dafür besser als diese süßen Quarkhasen? Die bestehen aus Quark-Öl-Teig und sind wunderbar saftig und lecker. Auch für Backanfänger und -anfängerinnen kein Problem, denn unsere einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung führt dich durch die Zubereitung. Lass uns direkt loslegen!

Rezept für Quarkhasen

Was landet dieses Jahr in deinem Osterkörbchen? Gefärbte Eier bestimmt, etwas Schokolade und vielleicht ein paar Quarkhasen? Was sind denn Quarkhasen, fragst du dich jetzt vielleicht. Dabei handelt es sich um niedliche kleine Backwerke aus Quark-Öl-Teig, die du mithilfe von Ausstechern in ihre Form bringst.

Quark-Öl-Teig ist einer der Klassiker unter den einfachen, süßen Teigen und eine beliebte Alternative zu Hefeteig. Durch den Zusatz von Quark wird er wunderbar saftig und bekommt eine spannende Geschmackskomponente. Du brauchst für die Zubereitung neben dem Milchprodukt und ein wenig Öl nur Mehl, Zucker, ein Ei, Backpulver und Milch. Verwende am besten Magerquark für den Teig, so wird das Endergebnis trotz des Ölanteils nicht zu schwer.

Du willst lernen, wie ein Profi zu backen? Dann klicke hier 🛒, um an einem Kochkurs von 7hauben teilzunehmen. Der Bäckermeister Dietmar Kappl zeigt dir seine besten Tricks für erfolgreiche Viennoiserie-Backwaren – wie aus einer französischen Konditorei.

Die Zubereitung geht schnell: Verknete einfach alle Zutaten mit einem Handrührgerät oder in einer Küchenmaschine, bis ein glatter Teig entsteht. Diesen formst du dann mit den Händen zu einer Kugel und rollst diese etwa zwei Zentimeter dick aus. Stich Hasenförmchen daraus aus und lege diese auf ein Backblech.

Während sie backen, bringst du ein wenig Butter zum Schmelzen. Bereite auch eine Schüssel mit Vanillezucker vor. Bestreiche die fertigen Quarkhasen mit der Butter, während sie noch warm sind. Wälze sie dann direkt im Zucker. Nun können sie erkalten und dann darf endlich genascht werden!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Sind die Quarkhasen nicht einfach nur zum Anbeißen süß? Wenn du noch mehr leckeres Ostergebäck zubereiten möchtest, solltest du dir mal das Rezept für unsere Osterhasen-Zimtschnecken anschauen oder niedliche Hasen-Cake-Pops machen. Auch toll: Unsere hübschen Ideen für Oster-Fingerfood.

Quarkhasen Nele 4.03 ( 253 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien (gibt es online, zum Beispiel diese hier 🛒 Hasen-Ausstechförmchen Zutaten 1x 2x 3x 300 g Weizenmehl Type 405

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

100 g Zucker

125 g Magerquark

1 Ei

50 ml Rapsöl

50 ml Milch plus mehr zum Bestreichen der Hasen

50 g Butter

1 Pck. Vanillezucker Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Vermische Mehl, Backpulver und Salz miteinander.

Füge 50 g Zucker, Quark, Ei, Öl und Milch hinzu und knete alles zu einem glatten Teig. Wenn er zu trocken erscheint, gib etwas mehr Milch dazu. Ist er zu nass, gleiche mit Mehl an.

Rolle den Teig auf 2 cm Dicke aus und stich mithilfe von Ausstechförmchen Osterhasen daraus aus. Lege die Hasen auf ein mit Backpapier ausgeschlagenes Backblech.

Bestreiche die Hasen mit etwas Milch und schiebe sie für 15-20 Minuten in den Ofen.

Schmilz in der Zwischenzeit die Butter. Vermische 50 g Zucker und den Vanillezucker in einem tiefen Teller.

Sind die Hasen fertig gebacken, bestreiche sie noch warm mit der Butter und wälze sie in der Vanillezuckermischung. Lass sie dann abkühlen. Notizen Wenn du magst, kannst du den Quarkhasen mit etwas Schokosoße ein niedliches Gesicht verpassen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.