Quarkhörnchen: süßes Gebäck fürs Frühstück

Quarkhörnchen sind ein Klassiker der deutschen Backkultur. Sie eignen sich hervorragend für ein süßes Frühstück anstelle von Croissants, als kleiner Snack zwischendurch oder als Kuchenersatz beim nächsten Kaffeekränzchen. Die fluffigen Kleingebäcke sind nicht nur lecker, sondern auch schnell und einfach zubereitet.

Himmlisch lockere Quarkhörnchen

Quarkhörnchen sind seit jeher ein beliebtes Gebäck in Deutschland und werden oft als Alternative zu Croissants oder Hefeschnecken zum Frühstück serviert.

Das Besondere an Quarkhörnchen ist ihre fluffige Konsistenz und ihr angenehm säuerlicher Geschmack. Beides geht auf die Verwendung von Quark im Teig zurück. Quarkhörnchen sind aber nicht nur unglaublich lecker, sondern auch relativ gesund. Der Quark liefert viel Eiweiß und Calcium, während der Teig durch den Verzicht auf Industriezucker und Butter vergleichsweise kalorienarm ist.

Du kannst die Quarkhörnchen pur, mit Marmelade, Schokoladencreme oder mit Puderzucker genießen.

Die leckeren Hörnchen lassen sich auch exzellent einfrieren. Lass sie einfach über Nacht bei Zimmertemperatur auftauen und erwärme sie am nächsten Morgen kurz auf dem Toaster oder in der Heißluftfritteuse. So schmecken sie wieder wie frisch zubereitet und einfach himmlisch lecker.

Quarkhörnchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 300 g Mehl

1 Prise Salz

1 Pck. Backpulver

150 g Magerquark

75 ml Rapsöl

60 ml Milch

70 ml Agavendicksaft Zubereitung Vermische alle Zutaten zu einem glatten Teig. Wickle diesen anschließend in Frischhaltefolie ein und lege ihn für mindestens eine Stunde, am besten noch über Nacht, in den Kühlschrank.

Heize den Backofen auf 170 °C vor.

Knete den Teig noch einmal gut durch und rolle ihn zu einem Kreis aus. Schneide den Kreis dann in 12 „Tortenstücke“ und rolle diese jeweils von der breiten Seite zur Spitze hin auf.

Platziere die Quarkhörnchen auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech und backe sie für 10-15 Minuten im Ofen. Bestäube sie nach dem Abkühlen mit Puderzucker, wenn du magst.

Du hast Lust auf noch mehr Gebäck? Dann probiere auch die folgenden leckeren Rezepte aus: