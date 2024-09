Diese Quinoa-Kichererbsen-Bowl mit Zucchini macht dich fit für den Herbst

Die Tage werden kühler und der Herbst steht vor der Tür. Jetzt heißt es, das eigene Immunsystem zu stärken, damit die Erkältungssaison keine Chance hat. Besonders gut und lecker klappt das mit einer Quinoa-Kichererbsen-Bowl. Die steckt voller gesunder Zutaten und macht dich fit für die graue, windige und regnerische Zeit.

Frische Quinoa-Kichererbsen-Bowl: gesund und lecker

Bowls sind eine super Idee für die Mittagspause. Sie liegen nicht schwer im Magen, sodass man am Nachmittag gut gestärkt, aber nicht ermattet weiter arbeiten kann. Außerdem stecken die gesunden Schüsseln voller gesunder Zutaten, die sich zu einem frischen Geschmackserlebnis zusammentun. Hast du Lust auf eine Quinoa-Kichererbsen-Bowl? Wir zeigen dir, wie du sie zubereitest.

Gut zu wissen: Quinoa ist ein sogenanntes Pseudogetreide. Er sieht aus wie herkömmliches Getreide, wird zum Teil auch so verwendet, ist aber eben keines. Was die Merkmale dieses und anderer Pseudogetreide sind, haben wir dir in unserem Leckerwissen erklärt.

Zunächst widmest du dich dem Quinoa, den du wie auf der Packung beschrieben quellen lässt. Derweil kannst du dich um die übrigen Bowl-Zutaten kümmern. Die Kichererbsen werden mit Petersilie knusprig gebraten, und auch die Zucchini kommt kurz in die Pfanne. Tomaten und Spinat musst du lediglich waschen, die Tomaten außerdem klein schneiden.

Nun ist auch schon das Dressing an der Reihe, mit dem du die Quinoa-Kichererbsen-Bowl abrundest. Es besteht aus Olivenöl, Weißweinessig, Zitronensaft, Ahornsirup – oder einem anderen Süßungsmittel –, Salz und Pfeffer. Wenn du es pikanter magst, kannst du es außerdem mit Chiliflocken verfeinern. Am Schluss kommen alle Bowl-Zutaten zusammen in eine Schüssel, das Dressing wird darüber gegossen, und fertig ist dein Gesundheits-Boost für den Herbst!

Wir futtern gleich die nächste Bowl, und zwar eine Linsen-Champignon-Bowl. Oder vielleicht doch lieber eine Bowl mit Buchweizen, Roter Bete und Feta? Morgens schmeckt uns auf jeden Fall diese Hüttenkäse-Bowl mit Pflaumenkompott am besten. Und dir?