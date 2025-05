Radieschen-Hüttenkäse-Aufstrich: frisch in den Tag starten

Hüttenkäse ist gerade – buchstäblich – in aller Munde. Kein Wunder! Auch wir sind auf den Geschmack des „körnigen Frischkäses“ gekommen und integrieren ihn in allerhand Rezepte. Manchmal reicht es aber nicht, wenn er Teil eines Gerichts ist, manchmal muss der Fokus einfach auf ihm liegen. Das ist bei diesem Radieschen-Hüttenkäse-Aufstrich der Fall. Er spricht für sich und das auf eine sehr überzeugende Art.

Radieschen-Hüttenkäse-Aufstrich ist cremig, scharf und erfrischend

Wir alle sollten mehr von diesem Radieschen-Hüttenkäse-Aufstrich essen. Warum? Weil er voller guter Inhaltsstoffe steckt. Lass mich es dir erklären: Radieschen sind ballaststoffreich und kurbeln dadurch die Verdauung an. Zudem stecken sie voller Vitamin C und Vitamin K, welche das Immunsystem stärken. Gleichzeitig enthalten sie wertvolle Senföle. Diese sorgen nicht nur für einen leicht scharfen Geschmack, sondern haben auch eine antibakterielle Wirkung. Hüttenkäse ist reich an Proteinen und Kalzium, was den Muskel- und Knochenaufbau unterstützt.

Die Zubereitung von Radieschen-Hüttenkäse-Aufstrich ist denkbar einfach: Du reibst Radieschen zunächst fein und mischst sie mit etwas Salz. Dann stellst du sie kurz zur Seite, sodass der Zellsaft Zeit hat, auszutreten. Drücke die Flüssigkeit so gut du kannst heraus und mische die Radieschen mit dem Hüttenkäse. Dazu kommt nun noch Zitronensaft, Salz, Pfeffer und etwas geschnittener Schnittlauch. Schnell entsteht ein Hingucker, der auch noch gut schmeckt.

Besonders gut passt Radieschen-Hüttenkäse-Aufstrich zum Frühstück auf einem Stück Sauerteigbrot. Er eignet sich jedoch ebenfalls als Zwischenmahlzeit an warmen Tagen, wenn der Gedanke an warmes Essen einfach nicht passt. Zögere also nicht, greif dir ein paar Radieschen und leg direkt los!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Frisches Gemüse kann man zu frischen Aufstrichen verarbeiten. Das beweist nicht nur dieses Rezept hier, sondern ebenso der Zucchini-Aufstrich und unser Rote-Bete-Aufstrich mit Frischkäse. Etwas pikanter schmeckt dieser Brotaufstrich mit Paprika und Frischkäse.

Radieschen-Hüttenkäse-Aufstrich Nele 4.75 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ziehzeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 10 Radieschen

Salz

250 g Hüttenkäse

5 Stängel Schnittlauch

Pfeffer

1 EL Olivenöl Zubereitung Reibe die Radieschen fein. Vermische sie mit etwas Salz und knete sie durch. Stelle sie für 5 Minuten beiseite.

Drücke die Flüssigkeit aus den Radieschen und mische sie mit dem Hüttenkäse in einer geeigneten Schüssel 🛒

Schneide den Schnittlauch in kleine Röllchen und gib ihn mit Salz, Pfeffer und Olivenöl zum Käse. Vermische alles und schmecke es ab.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.