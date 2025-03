Rahmgulasch: perfekt für Liebhaber cremiger Soßen

Es gibt Gerichte, die werden durch eine passende Soße noch besser. Rahmgulasch ist solch ein Gericht. Man muss dazu sagen, dass der Klassiker Gulasch an sich schon ziemlich perfekt ist, serviert mit einer cremigen Sahnesoße wird es jedoch zu einem unwiderstehlichen Genuss. Den solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Hier ist unser Rezept für Rahmgulasch.

So wird dein Rahmgulasch besonders lecker

Es ist die Mischung aus scharf angebratenem Fleisch mit deftigen Röstaromen und eine milde, cremige Soße, die ein Rahmgulasch so besonders macht. Bevor du aber genießen kannst, geht es erst einmal an die Zubereitung. Plane dafür etwas Zeit ein, denn das Fleisch muss gut durchgaren, damit es zart wird.

Brate zunächst das Fleisch in einem Schmortopf 🛒 mit heißem Öl von allen Seiten scharf an, damit die typischen Röstaromen entstehen. Danach nimmst du das Gulasch aus dem Topf und stellst es beiseite. In dem Sud schwitzt du kleingeschnittene Zwiebel und Knoblauch an und röstest Tomatenmark und in Stücke geschnittene Paprika an. Streue anschließend Mehl über das Gemüse und rühre es gut ein. Das sorgt später für eine gute Bindung der Soße. Nun nur noch mit der Brühe ablöschen, Senf und Paprikapulver einrühren, das Fleisch wieder in den Topf geben und alles zugedeckt für 90 Minuten köcheln lassen, bis das Fleisch schön zart ist. Gieße die Sahne hinzu und würze das Gulasch mit Salz, Pfeffer und für eine leichte Säurenote mit einem Spritzer Zitronensaft.

Zu einem deftigen Gulasch gehört natürlich auch eine passende Beilage. Richtig lecker schmeckt ein Rahmgulasch zum Beispiel mit frischen Spätzle oder Knödeln, mit denen du die Soße gut auftunken kannst. Kartoffelrösti, Kroketten oder knusprige Kartoffelecken sind ebenso ein guter Begleiter zu dem Gericht. Und wer mag kann sich sogar Nudeln dazu schmecken lassen.

Gulasch ist ein Klassiker, der nie aus der Mode kommt. Für jeden Geschmack gibt es die passende Variation des Gerichts. Magst du es zum Beispiel eher puristisch, dann probiere unbedingt ein Wiener Saftgulasch in sämig-aromatischer Zwiebelsoße. Du magst lieber Hähnchen statt Rind? Dann dürfte ein Hähnchengulasch die richtige Mahlzeit für dich sein. Und mit einem Kartoffelgulasch gelingt das beliebte Schmorgericht auch ganz ohne Fleisch. Koch deinen Favoriten gleich nach.

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

1 rote Paprika

800 g Rindergulasch

2 EL Pflanzenöl

1 EL Tomatenmark

2 EL Mehl

250 ml Rinderbrühe

1 TL Senf

1 TL Paprikapulver edelsüß

200 ml Sahne

Salz und Pfeffer

1 Spritzer Zitronensaft Zubereitung Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Stücke. Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn fein. Wasche die Paprika, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in kleine Stücke. Tupfe das Gulasch mit einem Küchenpapier trocken.

Erhitze das Öl in einem Schmortopf und brate das Fleisch rundherum bei starker Hitze scharf an, bis die gewünschten Röstaromen entstehen. Nimm das Gulasch anschließend aus dem Topf und stelle es beiseite.

Schwitze dann die Zwiebeln und den Knoblauch in dem Bratensaft glasig an. Füge Paprikastücke und Tomatenmark hinzu und brate beides kurz mit an.

Streue das Mehl über das Gemüse und verrühre alles gut miteinander. Lösche nun mit der Rinderbrühe ab und rühre dabei gut um, damit keine Klümpchen entstehen. Gib Senf, Paprikapulver und das Fleisch wieder hinzu. Lass das Gulasch zugedeckt 90 bei niedriger Hitze schmoren, bis es schön zart ist.

Rühre die Sahne unter und lass das Gulasch weitere 10 Minuten köcheln. Schmecke mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft ab und serviere das Rahmgulasch mit deiner Lieblingsbeilage.

