Red Velvet Cake im Glas: Schichtdessert der Extraklasse

Red Velvet Cake ist ein beliebter Kuchen vor allem im englischsprachigen Raum. Kein Wunder, dank seiner leuchtend roten Farbe ist er ein echter Hingucker. Dazu gesellt sich eine feine Creme, die dem Gebäck das gewisse Etwas verleiht. Wir backen den Klassiker aber heute eben nicht ganz klassisch, sondern verwandeln ihn in ein Dessert: Red Velvet Cake im Glas.

Rezept für Red Velvet Cake im Glas: Kuchen als Nachtisch

Nachtisch schmeckt doch am schönsten, wenn man ihn teilt. Genau deshalb reicht unser Rezept für Red Velvet Cake im Glas auch für acht Personen. Also: Lade deine Liebsten ein und zelebriere mit ihnen die süßen Seiten des Lebens!

Du musst den Red Velvet Cake im Glas aber natürlich nicht als Nachtisch servieren. Er ist auch ein toller Gast auf dem Kuchenbuffet. Wenn die erste Gartenparty steigt, macht er Naschkatzen glücklich, und wer mag, kann ihn sogar zu einem Picknick mitnehmen. Dann füllst du ihn am besten in gut verschließbare To-Go-Gläser oder -Becher. Und keine Bange, wenn er nach dem Transport nicht mehr ganz so hübsch geschichtet ist wie davor: Schmecken wird er trotzdem.

Vor allem in den USA wird Red Velvet Cake zu allen möglichen Anlässen gebacken. Der Kuchen überzeugt mit seinem samtigen Teig und seiner süßen Creme. Und, na klar, auch mit seinem tollen Aussehen. Geschichtet im Glas macht er optisch ebenfalls echt was her, wie wir finden. Vor allem, wenn man ihn vor dem Servieren noch mit Kakaopulver bestreut. Hübsch!

Kennst du schon unser Leckerwissen? In dieser Rubrik findest du allerlei Tipps rund um die Küche. Wir erklären dir, wie du fehlende Backzutaten ersetzt oder beispielsweise Natron und Backpulver miteinander austauschen kannst. Klick dich mal rein!

Red Velvet Cake im Glas Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 150 g Mehl

1/2 TL Backpulver

1 EL Backkakao

1 Prise Salz

150 g Zucker

1 Ei L, Zimmertemperatur

150 ml Pflanzenöl

120 ml Buttermilch

1 TL Lebensmittelfarbe rot

1/2 TL Weißweinessig Für die Creme: 100 g Frischkäse

35 g Butter Zimmertemperatur

2 TL Vanilleextrakt

140 g Puderzucker Außerdem: Kakaopulver Zubereitung Heize den Ofen auf 170 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Mische das Mehl mit Backpulver und Backkakao und siebe den Mix in eine Schüssel.

Gib Salz, Zucker, das Ei, Öl, Buttermilch, Lebensmittelfarbe und Essig dazu und vermische alles zu einem glatten Teig.

Verteile den Teig in 12 Muffinförmchen oder ein Muffinblech 🛒 und backe ihn 15-20 Minuten. Stäbchenprobe nicht vergessen!

Während der Teig abkühlt, verrühre für die Creme Frischkäse und Butter miteinander. Arbeite Vanille und Puderzucker ein.

Schichte nun Teig und Creme in 8 Dessertgläser, bestäube den Nachtisch mit Kakaopulver und serviere ihn.

