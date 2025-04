Reisauflauf mit Apfel: süßer Genuss, der Kindheitserinnerungen weckt

Locker-leichter Genuss mit Aromen von Zimt und Apfel – so ließe sich wohl am besten dieser Reisauflauf mit Apfel beschreiben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie meine Omi ihn öfter zubereitet hat. Er war für uns Kinder immer das krönende Highlight eines Besuchs bei ihr. Heute möchte ich die Freude mit dir teilen und dir zeigen, wie du den süßen Auflauf selber zubereiten kannst.

Einfaches Rezept für Reisauflauf mit Apfel

Bei uns gab es den Auflauf oft zum Mittagessen. Meine Schwester und ich durften dann bei der Zubereitung helfen und zum Beispiel die Äpfel schälen. Die Hauptzutat ist allerdings der Milchreis. Er wird zusammen mit Milch, Sahne, Zucker, Zimt und den Äpfeln in eine Auflaufform gegeben und dann mit allem verrührt. Anschließend muss der Reisauflauf mit Apfel nur noch rund 50 Minuten in den Ofen, und schon steht ein leckeres Gericht auf dem Tisch. Einfacher geht es kaum, oder?

Der Auflauf schmeckt natürlich nicht nur als süßes Mittagessen, sondern ebenso als schnelles Dessert oder zum Frühstück. Bist du kein großer Apfelfan, kannst du auch Pfirsiche, Birnen oder andere Früchte verwenden.

Probiere das einfache Rezept gleich aus und lass dich an sonntägliche Besuch bei Oma erinnern. Mir läuft schon allein beim Gedanken an den Reisauflauf mit Apfel das Wasser im Mund zusammen. Also, lass ihn dir schmecken!

