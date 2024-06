Kein Obst passt so gut zu Zimt und Zucker wie Äpfel. Unser Frühstücksrezept wird dich begeistern, denn es besticht vor allem durch diese wunderbare Kombination und durch eine lockere, leichte Konsistenz. Wir backen ein süßes Apfelbrot in einer Pfanne und verfeinern es am Ende mit klein gehackten Pistazien.

Süße Versuchung: Apfelbrot aus der Pfanne

Während das Apfelbrot in der Pfanne brutzelt, kannst du bereits den unwiderstehlichen Duft erahnen, der dich in eine andere Welt entführt. Jeder Bissen enthüllt die perfekte Harmonie zwischen der feinen Süße der Äpfel und dem warmen Hauch von Gewürzen. Es ist ein Fest für die Sinne – ein Genussmoment, den du dir nicht entgehen lassen solltest.

Was macht dieses Apfelbrot aus der Pfanne so besonders? Nun, es ist nicht nur unglaublich lecker, sondern auch unkompliziert in der Zubereitung. Das Rezept ist so einfach, dass es selbst Anfängern ein Lächeln aufs Gesicht zaubert.

Wenn du magst, kannst du das süße Brot nach dem Ofen mit Ahornsirup einpinseln (solange es noch warm ist). Bestreue es abschließend mit gehackten Pistazien. Zu dem Backwerk passt übrigens Vanillesoße zum Eintunken perfekt. Das süße Apfelbrot ist eine richtig tolle Idee für ein süßes Frühstück. Oder für den Kaffee am Sonntagnachmittag.

Das brauchst du für das Apfelbrot:

Für den Teig:

150 ml warme Milch (45 °C)

5 g Trockenhefe oder 32,5 g frische Hefe

2 EL Zucker

1/2 TL Salz

1 Ei

1 EL Joghurt (10 %)

50 ml geschmolzene Butter

400 g Mehl

Für die Füllung:

3 zum Backen geeignete Äpfel

4 EL feinen Zucker

1/2 TL gemahlenen Zimt

Außerdem:

1 Eigelb

100 ml Milch

gehackte Pistazien

Ahornsirup

So einfach geht das Apfelbrot:

1. Als Erstes bereitest du den Teig zu. Gib dafür Mehl, Hefe, Zucker, Salz, Ei, Butter, Joghurt und Milch in eine Schüssel und verknete alles gut miteinander. Lasse den Teig zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen.

Credit: Media Partisans

2. Rolle den Teig aus und stich mit einem Glas 10 Kreise (ca. 10 cm Durchmesser) aus. Den verbleibenden Teig legst du erst einmal beiseite.

Credit: Media Partisans

3. Schneide die 3 Äpfel in gleich große Spalten. Vermische Zimt und Zucker und wälze die Äpfel darin. Karamellisiere die Äpfel in einer Pfanne und lasse sie dann auskühlen.

Credit: Media Partisans

4. Lege auf jeden Teigkreis eine Apfelspalte und drücke den Teig rundherum zusammen.

Credit: Media Partisans

5. Lege die Teigpäckchen in eine leicht eingefettete Pfanne (ca. 30 cm Durchmesser). Forme den restlichen Teig zu einer großen und mehreren kleinen Kugeln und lege sie zwischen die verpackten Äpfel in die Pfanne.

Credit: Media Partisans

6. Vermische Ei mit Milch und pinsle den Teig in der Pfanne komplett damit ein. Schiebe die Pfanne bei 180 °C Ober-/Unterhitze für 30 Minuten in den Ofen.

Credit: Media Partisans

Du hast noch nicht genug von Äpfeln? Hier findest du den leckeren Apfelkuchen mit Blätterteig aus dem Bonusvideo.

Und auch diese Rezepte mit Apfel sind der Hit: