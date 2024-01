Wasche die Orangen, halbiere sie und presse den Saft aus. Stelle den Saft erst einmal beiseite. Lege die ausgepressten Orangenhälften so in die Springform, wie in folgendem Bild zu sehen.

Koche Wasser mit Salz auf und füge den Reis hinzu. Lasse alles so lange bei mittlerer Hitze kochen, bis sich Löcher in der oberen Reisschicht bilden. Setze dann den Deckel auf den Topf und lasse den Reis 5 Minuten ziehen.

Verteile den gekochten Reis vorsichtig um die Orangenhälften in der Springform herum und streiche ihn glatt. Schiebe die Springform bei 180 °C Umluft für 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Lasse alles danach 30 Minuten im Kühlschrank auskühlen.