Heute gibt’s was richtig Leckeres zum Essen: Hähnchen süßsauer, so wie beim Lieblings-Asiaten um die Ecke! Du kennst es bestimmt, dieses unwiderstehlich knusprige Hähnchen, das in einer fruchtigen Soße badet und mit Reis serviert wird. Mit unserem Rezept kannst du den Klassiker zu Hause zaubern.

Einfaches Rezept für Hähnchen süßsauer

Doch warum solltest du dieses Gericht selbst ausprobieren, anstatt es dir liefern zu lassen? Das ist einfach: Du hast die Zügel in der Hand! Du bestimmst, wie süß oder wie sauer das Gericht wird. Plus: Du weißt genau, was in deiner Schüssel landet – frische Zutaten, kein Glutamat und definitiv ganz viel Liebe.

Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du die perfekte Mischung aus zartem Hähnchenfleisch und der einzigartigen Soße hinbekommst. Du wirst überrascht sein, wie einfach und lecker es ist, dieses Gericht selbst zuzubereiten.

Egal, ob du ein Fan der chinesischen Küche oder einfach nur auf der Suche nach einem neuen Rezept zum Ausprobieren bist – dieses Gericht wird dich begeistern. Hole dir den Klassiker vom Chinarestaurant direkt zu dir nach Hause!

Ebenso lecker sind auch unsere anderen asiatischen Rezepte. Hast du schon einmal gebratene Nudeln aus der Pfanne gekocht? Wir sind außerdem große Fans von asiatischem Bratreis mit Gemüse. Doch was darf nach einem asiatischen Menü auf keinen Fall fehlen? Genau, der Glückskeks. Wir wünschen guten Appetit und viel Vergnügen beim Schlemmen!