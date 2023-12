Mit guten Wünschen starten wir doch gerne ins neue Jahr – ab sofort kannst du deine Lieben mit lustigen Sprüchen und schönen Worten für 2024 versorgen. Wir haben nämlich ein tolles Rezept für dich, mit dem du Glückskekse selber machen kannst. Mit einer persönlichen Botschaft bestückt, sind sie das perfekte Geschenk für die Silvester-Party.

Leckere DIY-Idee: Glückskekse selber machen

Auch wenn Glückskekse heute in Europa und den USA häufig in chinesischen Restaurants angeboten werden, haben sie ursprünglich japanische Ursprünge. Sie wurden in Kalifornien im frühen 20. Jahrhundert von asiatischen Einwanderern eingeführt, die genauen Ursprünge sind aber bis heute nicht geklärt. Einer der populärsten Theorien zufolge war der Japaner Makato Hagiwara in San Francisco der erste, der um die 1910er-Jahre damit begann, Glückskekse zum Tee zu verteilen.

Wenn du Glückskekse selber machen möchtest, erfordert das zwar nicht viele Zutaten, aber etwas Geduld und Übung. Zunächst zeichnest du mit einem Bleistift nämlich Kreise auf Backpapier und gibst deinen Teig darauf. Dann bäckst du den Teig für wenige Minuten und lässt ihn etwas trocknen. Nun kannst du auch schon kreativ werden und Zettel mit inspirierenden Worten, Glücksbringern oder kleinen Weisheiten in die Glückskekse legen. Anschließend werden sie zwei Mal gefaltet, damit sie ihre charakteristische Form erhalten. Und ein zweites Mal gebacken, damit sie schön knusprig werden.

Damit du deine kulinarische Reise fortsetzen kannst, haben wir noch mehr Rezepte für internationale Leckereien für dich. Mit einem japanischen Flan aus dem Glas bleiben wir zunächst in Asien, bevor es weiter geht mit neun Süßigkeiten aus aller Welt!

Es ist zwar etwas aufwendiger, aber die freudig überraschten Gesichter deiner Lieben, wenn du ihnen erzählst, wie einfach es geht, Glückskekse selber zu machen, und du ihnen stolz deine Resultate präsentierst, sind die Arbeit allemal wert!

Die Glückskekse eignen sich hervorragend als originelles Geschenk zu verschiedenen Anlässen: zum Jahreswechsel, zum Geburtstag, zur Hochzeit oder einfach als aufmunternde Geste im Alltag. Du kannst die Kekse in hübschen Boxen verpacken oder als Tischdekoration für besondere Anlässe verwenden. Versuche dein Glück!