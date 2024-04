Reisnudeln mit Garnelen: buntes Nudelgericht aus Asien

Reisnudeln mit Garnelen: Das asiatisch angehauchte Gericht ist schnell zubereitet und sieht superlecker aus. Die aus Asien stammenden Reisbandnudeln versorgen dich mit sättigenden Kohlenhydraten, Gemüse wie Paprika und Zuckerschoten mit Vitaminen und die Garnelen mit Eiweiß. Ein Genuss, bei dem auch die Gesundheit jubelt!

Reisnudeln mit Garnelen – oder doch Shrimps?

Umgangssprachlich werden mit dem Wort Garnelen verschiedene Krebstierarten bezeichnet. Je nach Region werden unterschiedliche Begriffe verwendet. In Deutschland sprechen wir meist von Garnelen, in England von Shrimps. Aber auch in Deutschland finden wir kleinere Garnelen unter dem Namen Shrimps im Handel.

Gemeint sind aber immer Krebstiere, die in der Nähe des Meeresbodens leben. Die meisten Garnelen auf unseren Tellern stammen heutzutage aber aus Aquakulturen. Es gibt viele verschiedene Garnelen-Arten. Ihnen gemein sind die dünne Schale und die langen Fühler. Sie haben aber keine Scheren, so wie Hummer oder Scampi.

Verwende für dieses Rezept am besten tiefgefrorene Garnelen, deren Kopf und Schale bereits entfernt wurde. So sparst du dir eine Menge Arbeit und du kommst schneller in den Genuss unserer Reisnudeln mit Garnelen, ohne dafür zu lang in der Küche zu stehen.

Achte darauf, die Garnelen für dein Gericht rechtzeitig aufzutauen. Dafür legst du sie für ein paar Stunden in ein Sieb auf einem tiefen Teller in den Kühlschrank. So kann das Wasser abfließen und der Tauprozess ist nicht zu schnell, was sonst die Entwicklung von Bakterien begünstigt.

Verarbeite die Garnelen noch am selben Tag. Gekocht sind sie gerade einmal zwei Tage haltbar. Aber keine Sorge, so lange wird nichts von deinen leckeren Reisbandnudeln mit Garnelen übrigbleiben. Hast du dennoch ein paar Garnelen über, dann kannst du unser Rezept für Zucchini Pasta oder Bruschetta mit Garnelen ausprobieren. Und wenn du mehr Lust auf Reisnudeln bekommen hast, empfehle ich dir unser veganes Pad Thai!