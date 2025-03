Reissalat mit Granatapfelkernen bringt dir gute Laune auf den Teller

Reis ist in seinen Zubereitungsformen wunderbar vielfältig. Und dieser herrlich frische Reissalat mit Granatapfelkernen ist da ein weiteres perfektes Beispiel für. Er macht einfach Lust auf Sommer und gutes Wetter. Du kannst ihn ganz leicht nachkochen und wirst nicht einmal viel Geschirr dreckig machen!

Dieser Reissalat mit Granatapfelkernen wird fast in nur einem Topf zubereitet

Du kannst den Salat problemlos als Hauptgericht anrichten, da er zweifellos richtig satt macht, dabei aber nicht schwer im Magen liegt. Da der Reis zusammen mit vielen der anderen Zutaten in einem Topf gekocht wird, nimmt er ihre Aromen wunderbar an.

Die knackig frische Gurke, Minzblätter und Granatapfelkerne verleihen dem Reis einen köstlichen Kontrast. Ein abschließender Spritzer frischer Limettensaft rundet dieses Potpourri der Aromen perfekt ab. Den musst du einfach selbst gegessen haben!

Bereite zuerst die Zwiebel und den Knoblauch zu. Beides wird geschält, fein gehackt und dann in einem großen Topf in etwas heißem Öl angeschwitzt. In demselben Topf gibst du, sobald die Zwiebel glasig ist, auch den Reis, die Gemüsebrühe und die Tomaten. Lass den Reis unter gelegentlichem Rühren fertig kochen.

Während der Reis kocht, kannst du die restlichen Zutaten vorbereiten. Putze die Minze und rupfe sie in kleine Stücke. Die Cashewkerne kannst du kurz in einer heißen Pfanne 🛒 ohne Öl anrösten. Schneide die Gurke sowie die Oliven ebenfalls klein und löse die Kerne aus dem Granatapfel.

Sobald der Reis noch einmal 10 Minuten durchgezogen und etwas abgekühlt ist, kannst du ihn mit den restlichen Zutaten vermengen. Serviere den Salat mit darüber gestreuten Minzblättern, Cashew- und Granatapfelkernen sowie einem Viertel der Limette. Der frisch herausgedrückte Saft aus den Spalten verleiht dem Reissalat mit Granatapfelkernen den letzten Schliff. Guten Appetit!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker lieben wir ausgefallene Salate. Wie wäre es als Nächstes mit einem Sauerkraut-Apfel-Salat? Einen wahren Klassiker bereitest du mit diesem griechischen Bauernsalat zu. Und die perfekte Mischung aus fruchtig, deftig und leicht pikant bekommst du mit unserem Apfel-Rucola-Salat mit Parmesan.

Reissalat mit Granatapfelkernen Dominique 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Zwiebel

3 Knoblauchzehen

1 EL Olivenöl

200 g Reis z.B. Langkorn- oder Basmatireis

250 ml Gemüsebrühe

400 g stückige Tomaten

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

etwas frische Minze nach Geschmack

50 g Cashewkerne

1 Salatgurke

50 g Oliven schwarz

1/2 Granatapfel

1 Limette Zubereitung Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehen und schneide beides in feine Würfel. Erhitze etwas Öl in einem großen Topf und schwitze Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin an, bis die Zwiebel glasig wird.

Gib den Reis, die Gemüsebrühe und die Tomaten dazu. Lass alles bei mittlerer Hitze für etwa 20-30 Minuten köcheln. Nimm den Topf anschließend vom Herd, sodass der Reis noch 10 Minuten ziehen kann. Schmecke ihn mit Salz und Pfeffer ab und lass ihn abkühlen.

Putze derweil die Minze und schüttel sie trocken. Rupfe sie nach deinem Geschmack klein. Hacke die Cashewkerne klein und röste sie in einer heißen Pfanne kurz an.

Wasche die Gurke, halbiere sie längs und schneide sie in Scheiben. Schneide die Oliven ebenfalls klein. Löse die Granatapfelkerne aus dem Granatapfel. Schneide die Limette in vier Viertel.

Locker den Reis auf und verrühre die Oliven und Gurken in ihm. Portioniere ihn in Schüsseln und verteile die Granatapfelkerne, Cashewkerne sowie die Minze darauf. Gib ein Limettenviertel dazu, das du über dem Salat auspressen kannst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.