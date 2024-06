Rezept für Wiener Schnitzel mit Kalb: So gelingt das österreichische Original

Schnitzel sind echte Klassiker und dürfen in vielen Restaurants mit gutbürgerlicher Küche auf der Speisekarte nicht fehlen. Dabei gibt es allerdings große Unterschiede. Der größte: die Wahl der Fleischsorte. Das Wiener Schnitzel mit Kalb ist wohl der Klassiker schlechthin. Wir zeigen dir Schritt für Schritt in unserem Rezept für Wiener Schnitzel, wie du das Traditionsgericht nachkochen kannst.

Einfaches Rezept für Wiener Schnitzel: Österreich-Feeling für zu Hause

Das Rezept für Wiener Schnitzel ist wohl das bekannteste, das Schnitzel selbst äußerst beliebt. Auch über die österreichischen Landesgrenzen hinaus genießt es eine große Fangemeinde.

Nur die Variante mit Kalb darf Wiener Schnitzel genannt werden. Zwar gibt es die Zubereitung auch mit anderen Fleischsorten, jedoch dürfen diese Varianten dann nur als „Wiener Schnitzel vom Schwein“ oder als „Schnitzel Wiener Art“ bezeichnet werden. Wir zeigen dir aber heute natürlich das original Rezept für ein Wiener Schnitzel mit Kalb.

Für zwei Portionen benötigst du neben zwei Kalbsschnitzeln, die etwa je 160 Gramm schwer sind, auch Eier, Semmelbrösel und Mehl. Die Eier solltest du verquirlen, das Mehl sieben. Dann kannst du die Schnitzel vorsichtig klopfen, bis sie etwa drei bis fünf Millimeter dick sind. Anschließend kannst du sie zuerst im Ei, dann im Mehl und zuletzt in den Semmelbröseln wenden. Klopfe überschüssige Mehlreste ab, lass das Ei abtropfen und drücke die Semmelbrösel nicht fest. Nur so werden deine Wiener Schnitzel am Ende schön luftig und kross.

Das Rezept für Wiener Schnitzel sieht vor, die panierten Schnitzel in Butterschmalz auszubacken. Wundere dich nicht über die Menge an Schmalz: Die Schnitzel sollten schwimmend gebacken werden. Du kannst sie anschließend auf Küchenpapier abtropfen lassen und dann noch warm servieren.

Beachte unsere Tipps für selbst gemachte Schnitzel und erfahre, wie du richtig plattierst oder panierst. Danach kannst du dich dann an Rezepten versuchen wie diesem DDR-Jägerschnitzel oder einer Schnitzel-Lasagne. Für die Veggie-Variante kannst du dir ein Auberginenschnitzel zubereiten.