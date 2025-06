Backe ein Rhabarber-Bananenbrot ohne Industriezucker

Bananenbrot kommt nie aus der Mode. Warum auch, schließlich schmeckt dieser süße Kastenkuchen gut und ist eine tolle Möglichkeit, überreife Bananen, die sonst vielleicht im Müll landen würden, noch in etwas Leckeres zu verwandeln. Wie wäre es, das Bananenbrot aber mal mit Rhabarber zu verfeinern? Der hat gerade Saison und passt mit seinem säuerlichen Aroma perfekt zu den süßen Bananen. Lass uns ein Rhabarber-Bananenbrot.

Einfaches Rezept für Rhabarber-Bananenbrot

Das Tolle an Bananenbrot: Du kannst es immer wieder anders backen. Die Möglichkeiten sind einfach unendlich. Heute gibt es das Gebäck mal mit Zitrone und Mohn, ein anderes Mal Kirschen oder kernigen Haferflocken. Auch mit Rhabarber schmeckt es. Noch haben die säuerlich schmeckenden Stangen schließlich Saison. Auch geschmacklich harmonieren sie einfach perfekt mit den Bananen.

Hast du noch ein paar überreife Exemplare zu Hause liegen, die du so nicht mehr essen magst, musst du sie nicht wegwerfen. In diesem Zustand sind sie ideal, um sie in ein Bananenbrot zu verwandeln.

Die Süße erhält unser Brot nämlich nicht nur durch die Zugabe von Honig, sondern vor allem durch die reifen Bananen, die bereits genug Fruchtzucker enthalten, damit das Gebäck nicht fad schmeckt.

Bereite zuerst den Grundteig des Bananenbrotes zu. Dazu schälst du die Bananen und zerdrückst sie mit einer Gabel zu einem Brei. Gib Eier, Honig und Öl dazu und vermenge alles gut miteinander. In einer zweiten Schüssel mischst du Mehl, gemahlene Mandeln, Backpulver, Natron, Zimt und Salz. Danach rührst du die trockenen Zutaten unter die Bananenmischung zu einem glatten Teig.

Den Rhabarber schälst du und schneidest ihn in kleine Stücke. Die hebst du abschließend unter den Teig und füllst ihn dann in eine Kastenform. Nach dem Backen kannst du das Brot noch mit Puderzucker bestäuben und wenn du magst, mit einer Kugel Eis oder einem Klecks Sahne servieren.

Rhabarber-Bananenbrot Judith 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 10 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Kastenform, 25 cm Zutaten 1x 2x 3x 3 sehr reife Bananen

150 g Rhabarber

2 Eier Größe M

80 ml Rapsöl

2 EL Honig

100 g Dinkelmehl Type 630

100 g gemahlene Mandeln

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron

1 TL Zimt

1 Prise Salz

1 EL Puderzucker zum Bestäuben, optional Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege die Kastenform mit Backpapier aus.

Schäle die Bananen und zerdrücke sie mit einer Gabel in der Rührschüssel zu einem Brei.

Wasche den Rhabarber, schäle ihn und schneide ihn in ca. 1 cm große Stücke.

Rühre die Eier, das Öl und den Honig unter die zerdrückten Bananen.

Vermenge Mehl, Mandeln, Backpulver, Natron, Zimt und Salz in einer zweiten Schüssel miteinander.

Gib die trockenen Zutaten zur Bananenmischung und verrühre alles zu einem glatten Teig.

Hebe die Rhabarberstücke vorsichtig unter den Teig und fülle ihn dann in die vorbereitete Kastenform.

Backe das Bananenbrot auf mittlerer Schiene für etwa 50 Minuten und mache kurz vor Ende der Backzeit die Stäbchenprobe.

Lass das Bananenbrot nach dem Backen abkühlen und bestäube es nach Geschmack mit Puderzucker.

