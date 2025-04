Rhabarber-Grieß-Tarte: so lecker schmeckt der Frühling

Eine Sache, auf die ich mich im Frühling immer ganz besonders freue, ist Rhabarber. Ich kann es kaum abwarten, bis es die ersten Stangen wieder frisch zu kaufen gibt. Und auch wenn ich Rhabarber in vielen verschiedenen Varianten zubereitet mag, am liebsten ist er mir immer noch in einem Kuchen. Ein besonderer Liebling ist dabei eine Rhabarber-Grieß-Tarte, die es zur Saison der säuerlich schmeckenden Stangen mindestens einmal geben muss.

Rhabarber-Grieß-Tarte: süß trifft sauer

Die Rhabarber-Grieß-Tarte ist ein Zusammenspiel an verschiedenen Aromen und Konsistenzen. Hier trifft ein knuspriger Mürbeteigboden auf eine cremig-süße Grieß-Füllung getoppt von der säuerlich, fruchtigen Note des Rhabarbers und einer knusprigen Zuckerschicht. All das macht sie zu einem besonderen Highlight auf dem Kaffeetisch im Frühling. Also, schnapp dir deine Backutensilien und backe die Rhabarber-Grieß-Tarte gleich nach.

Die Basis der Tarte bildet ein klassischer Mürbeteigboden, den du aus Mehl, kalter Butter, einem Eigelb, Zucker und etwas kaltem Wasser fix zusammenknetest. Rolle den Teig zu einer Kugel, wickle sie in Frischhaltefolie und lege sie dann in den Kühlschrank für 30 Minuten. Danach rollst du den Teig dünn aus und legst ihn in eine mit Butter eingestrichene Tarteform. Forme dabei auch einen Rand und schneide eventuell überstehende Teigreste ab. Die kannst du später verwenden, um daraus zum Beispiel mit einem Keksausstecher Motive auszustechen und damit die Tarte zu verzieren.

Aus Milch, Grieß, Zucker und Vanillezucker kochst du einen Grießbrei, den du mit Ei und Schmand verfeinerst. Verteile die Creme auf dem vorgebackenen Boden und verziere die Tarte obendrauf mit in Stücke geschnittenem Rhabarber. Dann geht es in den Ofen zum Fertigbacken. Lass die Tarte danach abkühlen und streue vor dem Servieren den Zucker obendrauf, den du mit der Grillfunktion des Backofens oder einem Brenner karamellisierst.

Wenn du auch nicht genug von Rhabarberkuchen bekommen kannst, bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Wir haben nämlich noch mehr davon. Wie wäre es mal mit einem Rhabarber-Quark-Streuselkuchen oder einem Rhabarber-Buttermilch-Kuchen? Abwechslung auf die Kuchentafel bringt auch eine Rhabarber-Tarte mit Vanille-Schmand-Creme.

Rhabarber-Grieß-Tarte Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 35 Minuten Min. Portionen 8 Kochutensilien 1 Tarteform (28 cm Durchmesser) Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g Mehl Type 405

100 g kalte Butter plus etwas mehr für die Form

50 g Zucker

1 Eigelb

1-2 EL kaltes Wasser Für die Füllung: 500 ml Milch

60 g Weichweizengrieß

60 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Ei

150 g Schmand Für das Topping: 400 g Rhabarber

3 EL Zucker zum Karamellisieren Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und fette eine Tarteform 🛒 mit etwas Butter ein.

Verknete Mehl, Butter, Zucker, Eigelb und Wasser schnell zu einem glatten Teig. Forme ihn zu einer Kugel, wickle sie in Frischhaltefolie und stelle sie für 30 Minuten kalt.

Rolle den Teig aus, lege ihn in die gefettete Tarteform und forme auch einen Rand. Schneide überstehende Teigreste ab. Stich den Boden mehrfach mit einer Gabel ein und lege Backpapier darauf. Beschwere das Backpapier mit Hülsenfrüchten und backe den Boden für 12 Minuten blind. Entferne dann das Papier und die Hülsenfrüchte und backe ihn weitere 5 Minuten.

Koche, während der Teig im Ofen ist, die Milch auf. Rühre Grieß, Zucker und Vanillezucker ein und lass alles bei niedriger Hitze für 2–3 Minuten quellen.

Rühre das Ei und den Schmand unter den warmen Grießbrei. Verteile die Creme anschließend auf dem vorgebackenen Boden.

Wasche und schäle den Rhabarber, schneide ihn in 5–6 cm lange Stücke und lege sie auf die Creme. Backe die Tarte für weitere 25 Minuten, bis die Creme gestockt ist.

Lass die Tarte nach dem Backen auskühlen. Streue vor dem Servieren den Zucker darüber und karamellisiere ihn mit einem Brenner oder unter dem Backofengrill. Notizen Tipp: Wirf die abgeschnittenen Teigreste nicht weg, sondern rolle den Teig aus oder forme daraus kleine Figuren und dekoriere damit die Rhabarberschicht.

