Jetzt noch schnell Rhabarber-Quarkkuchen backen: Süßes zum Saisonende

Die Rhabarbersaison dauert von April bis Juni. In diesen Monaten kann das Stangengemüse geerntet und im Supermarkt gekauft werden. Rhabarber wird in herzhaften, vor allem aber in süßen Rezepten verwendet. Mit seiner fruchtigen Säure passt das Gemüse perfekt zu der cremigen Quarkfüllung in unserem heutigen Rezept. Wir backen einen Rhabarber-Quarkkuchen.

Quark-Rhabarberkuchen: das perfekte Duo

Quarkkuchen sind wahre Klassiker in der Backkunst und haben eine lange Geschichte. Sie können bis ins antike Griechenland zurückverfolgt werden. Bereits damals wurde eine frühe Form des Käsekuchens zu sportlichen Ereignissen wie den Olympischen Spielen, serviert.

Je nach Region unterscheiden sich Quarkkuchen in der Art der verwendeten Zutaten. Während in Deutschland und vielen Teilen Europas Quark verwendet wird, greift man in den USA meist zu Frischkäse.

Der Rhabarber-Quarkkuchen passt nicht nur wegen seiner Zutaten, sondern auch wegen seiner Optik und seines herrlich fruchtigen Geschmacks ideal in die Frühlingszeit.

Das Beste an ihm ist aber die einfache Zubereitung. Die Zutaten für den Teig sowie die Quarkfüllung sind schnell zusammengerührt. Und nach wenigen Minuten steht der Kuchen auch schon im Ofen und backt fröhlich vor sich hin.

Nutze die Gelegenheit und backe den Rhabarber-Quarkkuchen gleich nach. Mit unserem einfachen Rezept gelingt er im Handumdrehen.

Den Rhabarber-Quarkkuchen kannst du selbstverständlich auch mit Streuseln backen. Ist dir das Frühlingsgemüse zu sauer, greife doch auf Mandarinen aus der Dose zurück und backe dir einen Quarkkuchen mit Mandarinen, auch Faule-Weiber-Kuchen genannt. Omas Quarkkuchen ohne Boden ist ein echter Klassiker und darf in keiner Käsekuchen-Sammlung fehlen.