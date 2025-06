Peppe deinen Sommer mit diesem Rhabarber-Rosmarin-Sirup auf

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Ende der Rhabarber-Saison. Somit wird es höchste Zeit, noch die letzten Stangen des Jahres zu ernten und einen leckeren Rhabarber-Rosmarin-Sirup zuzubereiten. Er dient sowohl als Basis für Cocktails als auch für alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Lass uns beginnen!

Rhabarber-Rosmarin-Sirup: einfaches Rezept

Rhabarber begleitet uns bereits seit dem 18. Jahrhundert in deutschen Gärten und etablierte sich schnell als beliebte Zutat für Kompotte und Kuchen. Ursprünglich stammt die Pflanze aus Asien, wo sie bereits vor Jahrtausenden als Heilpflanze geschätzt wurde. Die Rhabarber-Saison endet traditionell am 24. Juni, dem Johannistag. Ab diesem Zeitpunkt solltest du keinen Rhabarber mehr ernten.

Der Grund dafür liegt im natürlichen Zyklus der Pflanze: Nach dem Johannistag steigt der Oxalsäuregehalt in den Stangen deutlich an, was sie bitter und weniger bekömmlich macht. Außerdem braucht die Rhabarberpflanze die zweite Jahreshälfte, um Kraft für das nächste Jahr zu sammeln und neue Energie in die Wurzeln einzulagern.

Für den Rhabarber-Rosmarin-Sirup benötigst du frische Rhabarberstangen, die du in kleine Stücke schneidest, sowie frische Rosmarinzweige. Zucker und Wasser bilden die Basis, während eine Prise Zitronensaft die Farbe bewahrt und die Frische verstärkt. Der Rosmarin entfaltet beim langsamen Köcheln sein volles Aroma und durchdringt den süßsauren Rhabarbersaft mit seiner charakteristischen Note.

Mit dem Sirup verwandelst du einfaches Wasser in ein erfrischendes Getränk oder verleihst Prosecco oder Gin Tonic eine besondere Note. Wir sagen: Prost!

Rhabarber-Rosmarin-Sirup Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ziehzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Flaschen Kochutensilien 2 Flaschen à 250 ml Zutaten 1x 2x 3x 500 g Rhabarber

1 Bund Rosmarin

500 ml Wasser

200 g Zucker

3-4 EL Zitronensaft Zubereitung Wasche den Rhabarber und schneide ihn in Stücke. Wasche auch den Rosmarin.

Lass den Rhabarber dann zusammen mit dem Wasser und Zucker und der Hälfte des Rosmarins 20 Minuten kochen.

Danach sollte der Sirup etwas abkühlen, bevor du ihn durch ein Sieb 🛒 passierst.

Gib den Zitronensaft zum Sirup und fülle ihn ihn Flaschen. Stecke den restlichen Rosmarin hinein und lass den Sirup mindestens eine halbe Stunde ziehen.

