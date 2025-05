Rhabarber-Schmand-Kuchen: fruchtig-süßer Genuss

Es wächst endlich wieder Rhabarber. Wir zelebrieren die Saison ebenfalls und backen einen köstlichen Rhabarber-Schmand-Kuchen. Los geht’s!

Perfekt für den Frühling: Rezept für Rhabarber-Schmand-Kuchen

Liebst du Rhabarber eigentlich auch so sehr wie ich? Wenn es im April die Stangen endlich wieder zu kaufen gibt, ist Rhabarber Dauergast in meiner Küche und es wird geschnibbelt, was das Zeug hält. Zum Glück gibt es ja genügend köstliche Sachen, die man aus dem Gemüse zubereiten kann, von Grütze über Likör bis hin zu Marmelade und Kuchen in allen Varianten und Formen. Mein aktueller Favorit ist ein Rhabarber-Schmand-Kuchen, der einerseits eine säuerlich-fruchtige Note hat und andererseits wunderbar cremig schmeckt.

Für den Rhabarber-Schmand-Kuchen brauchst du jede Menge Schmand, denn diese Zutat wird in dem Kuchen nicht nur in der Füllung, sondern auch im Teig verarbeitet. Zusätzlich benötigst du natürlich Rhabarber, Butter, Zucker, Eier, Backpulver, Mehl, Stärke und Vanillemark.

Zuerst bereitest du den Teig zu. Rühre Butter und Zucker cremig, gib Ei und Schmand dazu und verrühre alles mit Backpulver und Mehl zu einem glatten Teig. Kleide eine Springform mit dem Teig aus und gönne ihm dann eine halbe Stunde Ruhe im Kühlschrank.

In der Zwischenzeit kannst du dich um die Füllung kümmern. Verrühre Schmand mit Ei, Zucker und Vanillemark und gib die Stärke dazu. Jetzt muss noch der Rhabarber geschält und in Stücke geschnitten werden. Die Schmandmischung verstreichst du dann auf dem Teig, verteilst den Rhabarber darüber und streust noch braunen Zucker obendrauf. Danach geht’s für den Rhabarber-Schmand-Kuchen für 50 Minuten in dem Ofen. Während er backt, kannst du dich schon mal auf ein Stück dieses köstlich-fruchtigen Kuchens freuen.

Lust, mit uns die Rhabarberzeit zu zelebrieren? Dann entdecke unsere anderen Rezepte mit dem Gemüse. Für einen fruchtigen Start in den Tag sorgt diese Rhabarber-Marmelade. Den Drink für den Abend bekommst du mit einem spritzigen Rhabarber-Mojito und möchtest du die viel zu kurze Rhabarber-Saison verlängern, verraten wir dir in unserem Ratgeber, mit welchen Methoden du Rhabarber haltbar machen kannst.