Ricotta-Nudeln mit Radicchio: sommerliches Pastagericht

Wir lieben Nudeln in allen Formen und Varianten. Besonders, wenn die Zubereitung schnell und möglichst unkompliziert sein soll, kommt gern Pasta auf den Tisch. Unser neuer Sommer-Favorit: Ricotta-Nudeln mit Radicchio.

Ricotta-Nudeln mit Radicchio: sommerlich lecker

Hast du schon einmal warme Nudeln mit Radicchio kombiniert? Zusammen mit etwas Zitrone, cremigem Ricotta und knackigen Walnüssen ergibt das ein leckeres Pastagericht, das gut schmeckt, satt macht und in gerade einmal 20 Minuten fertig zubereitet ist.

Highlight in diesem Gericht ist der Radicchio. Der bringt nicht nur Farbe ins Spiel, sondern versorgt dich zudem gleich mit drei wichtigen B-Vitaminen, Eisen, Kalium und Vitamin C. Vor allem aber enthält er gesunde Bitterstoffe, die die Verdauung fördern und das Immunsystem stärken können. Möchtest du wieder mehr Zutaten mit Bitterstoffen in deine Ernährung integrieren, sind die Ricotta-Nudeln mit Radicchio ein guter Anfang.

Für unser Nudelgericht kochst du zuerst die Nudeln al dente. Wir verwenden Rigatoni, du kannst aber auch jede andere Sorte verwenden. Während die Pasta auf dem Herd köchelt, entfernst du den Strunk vom Radicchio, wäschst die Blätter und schneidest sie anschließend in Streifen. Schäle danach Schalotte und Knoblauch und würfle sie. Dünste beide danach beide in einer Pfanne mit dem Abrieb einer halben Zitrone in Olivenöl glasig an.

Fange beim Abgießen der gekochten Nudeln 100 Milliliter Nudelwasser auf und gib es zusammen mit dem Ricotta und Zitronensaft in die Pfanne, wo du alles zu einer glatten Soße verrührst. Danach hebst du noch die Nudeln und den Radicchio unter und kannst die Pasta mit gehackten Walnusskernen garniert servieren.

