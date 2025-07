Sommergefühle pur: Riesenbohnen-Ratatouille

Auch wenn der Sommer gefühlt gerade Pause macht, steht uns der Sinn nach leichter Küche mit vielen frischen Zutaten. Da kommt das Riesenbohnen-Ratatouille genau zur richtigen Zeit! Es ist das perfekte Sommeressen – gesund und voller saisonalem Gemüse, das in den warmen Monaten besonders frisch und aromatisch erhältlich ist. Koche mit uns eine Pfanne köstliches, buntes Sommerglück!

Rezept für Riesenbohnen-Ratatouille

Die bunte Mischung aus Zucchini, Paprika, Staudensellerie und Tomaten liefert eine Vielfalt an Vitaminen und Nährstoffen und schmeckt noch dazu herrlich frisch und mediterran. Die Riesenbohnen verleihen dem Gericht zudem eine besondere Note. Mit ihrer zarten, cremigen Konsistenz und ihrem leicht nussigen Geschmack heben sie das Ratatouille auf eine neue Stufe. Sie ergänzen die Gemüsekomponenten perfekt und machen das Gericht sättigend, ohne schwer zu wirken – ideal also für heiße Sommertage.

Ratatouille hat seinen Ursprung in der französischen Küche, genauer gesagt in der Provence. Dort wurde es traditionell als einfaches Bauernessen zubereitet, bei dem das frisch geerntete Gemüse der Saison in einen köstlichen Eintopf verwandelt wurde. Dieses einfache, aber geniale Gericht hat es mittlerweile weit über die Grenzen Frankreichs hinaus zu großer Beliebtheit gebracht.

Was das Ratatouille so besonders macht, ist das Zusammenspiel der unterschiedlichen Gemüse und Aromen. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt – so lassen sich Klassiker wie Aubergine oder Karotte genauso verwenden wie besondere Zutaten, etwa die Riesenbohnen.

Das Riesenbohnen-Ratatouille kannst du wunderbar mit einem Stück knusprigem Baguette, geröstetem Ciabatta oder sogar Reis kombinieren. Auch ein gekühltes Glas Weißwein oder ein erfrischendes Zitronen-Minz-Wasser passen hervorragend dazu.

Wer möchte, kann es zusätzlich mit gehackten frischen Kräutern wie Basilikum oder Petersilie garnieren oder eine Prise geriebenen Parmesan hinzufügen. Egal, ob du es als komplette Mahlzeit oder als Beilage zu gegrilltem Fisch oder Fleisch genießt – dieses Riesenbohnen-Ratatouille bringt den Sommer auf deinen Teller!

Wir lieben die französische Küche mit ihren Klassikern wie dem Ratatouille. Diesem verpasst du ein Upgrade mit den Ratatouille-Gnocchi aus dem Ofen. Hübsch anzusehen und so lecker schmecken die Tomaten-Ziegenkäse-Tartes. Für dein nächstes Frühstück vormerken solltest du dir eine baskische Piperade, eine Paprikapfanne mit Ei. Wir sagen schon einmal Bon appétit!

Riesenbohnen-Ratatouille Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Stangen Staudensellerie

2 Zwiebeln

2 Paprika

2 Zucchini

400 g Tomaten

400 g weiße Riesenbohnen aus dem Glas oder der Dose

40 g Kapern

4 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

8 EL Wasser

Salz und Pfeffer

1 EL Kräuter der Provence

frische Petersilie Zubereitung Wasche, schäle und schneide den Staudensellerie in feine Scheiben. Schäle die Zwiebeln und hacke sie klein. Wasche die Paprika, entferne die Kerne, und schneide sie in Würfel. Wasche und schneide die Zucchini ebenfalls in Würfel. Wasche die Tomaten und schneide sie grob klein.

Gieße die Riesenbohnen in ein Sieb und spüle sie unter kaltem Wasser ab, bevor du sie abtropfen lässt. Lasse die Kapern ebenfalls abtropfen.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne. Gib die Zwiebeln hinein und brate sie kurz an, bis sie glasig sind. Dann fügst du den Staudensellerie hinzu und brätst alles für ein paar Minuten weiter.

Danach kommen die Paprika und die Zucchini dazu. Brate alles bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren, bis das Gemüse weicher wird.

Gib die Tomaten hinzu, lösche mit dem Wasser ab und würze mit Salz und Pfeffer und den Kräutern der Provence. Lass das Ganze für etwa 15 Minuten köcheln, bis die Tomaten etwas zerfallen sind und eine sämige Soße entstanden ist.

Hebe zum Schluss die abgetropften Bohnen und die Kapern unter. Schmecke noch einmal mit Salz und Pfeffer ab und lass das Ganze noch ein paar Minuten bei niedriger Hitze durchziehen.

Garniere dein Riesenbohnen-Ratatouille noch mit etwas frischer Petersilie. Dann ist es fertig und kann direkt serviert werden!

