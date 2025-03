Rigatoni Mafiosi: gefährlich lecker

Rigatoni Mafiosi: ein Gericht, das sich anhört, als wäre es direkt aus dem Film Der Pate entsprungen. Im realen Leben ist es ein leckeres Pastagericht mit einer Soße zum Reinlegen. Wir haben das Rezept für dich.

Rigatoni Mafiosi: ein echter Geschmacks-Krimi

Woher der Name für das Gericht kommt, ist nicht überliefert. Interessant klingt er allemal und sorgt dafür, dass auch deine Kinder neugierig werden.

Die Soße der Rigatoni Mafiosi ähnelt einer Bolognese. Neben Hackfleisch brauchst du für sie noch eine Zwiebel, Knoblauch, passierte Tomaten und Kochsahne sowie Tomatenmark und italienische Kräuter deiner Wahl. Wer es schärfer mag, kann noch ein paar Chiliflocken hinzugeben. Zum Schluss wird das Gericht noch mit geriebenem Parmesan bestreut.

Koche zuerst die Nudeln nach Packungsanweisung al dente. In der Zwischenzeit schälst du Zwiebel und Knoblauch und hackst beides klein. Beides brätst du dann mit dem Hackfleisch zusammen in einer Pfanne 🛒 an. Jetzt kommen die Gewürze und das Tomatenmark hinzu. Anschließend löschst du die Soße mit den passierten Tomaten und der Sahne ab und lässt sie einköcheln. Gib gegebenenfalls etwas Nudelwasser dazu. Sind Nudeln und Soße fertig, kannst du sie zusammen servieren und mit Parmesan bestreuen. Mmh, das ist so lecker!

Koche am besten gleich etwas mehr von den Rigatoni Mafiosi, denn deine Gäste werden mindestens eine zweite Portion essen, so lecker sind sie.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Diese karamellisierte Lauch-Pasta ist auch im Handumdrehen nachgekocht. Genauso wie die Nudeln in Tomaten-Sahnesoße und die Schinken-Käse-Nudeln in cremiger Soße.

Rigatoni Mafiosi Anke 3.78 ( 9 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 350 g Rigatoni

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Öl

500 g Hackfleisch gemischt

1,5 EL Tomatenmark

1,5 TL italienische Kräuter nach Wahl

Salz und Pfeffer

450 g passierte Tomaten

150 ml Kochsahne 10–20 % Fett Zum Servieren: 50 g Parmesan frisch gerieben Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsanweisung.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein.

Schwitze Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne mit dem Öl an und gib dann das Hackfleisch hinzu.

Ist das Fleisch gut durchgebraten, kommen das Tomatenmark und die Kräuter dazu. Würze mit Salz und Pfeffer.

Lösche die Soße nun mit den passierten Tomaten und der Sahne ab und lass sie einköcheln. Ist sie zu dick, gib etwas Nudelwasser hinzu.

Gieße die Nudeln ab und serviere sie mit der Soße und dem geriebenen Parmesan.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.