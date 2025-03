Schinken-Käse-Nudeln in cremiger Soße: Pasta-Genuss in nur 20 Minuten

Gibt es etwas Schöneres, als sich nach einem langen Tag einen großen Teller Nudeln zu gönnen? Da es Pasta-Rezepte in endloser Zahl gibt und die Auswahl da nicht immer leicht fällt, haben wir uns für heute welche in cremiger Soße in Form von Schinken-Käse-Nudeln ausgesucht. Die Zubereitung dauert maximal 20 Minuten. Überzeugt? Dann gleich loskochen!

Schinken-Käse-Nudeln: Hier verschmelzen Nudeln mit einer cremigen Soße

Die Frage, ob Nudeln tatsächlich glücklich machen, ist mehr als genug gestellt worden. Das haben Wissenschaftler vom „Behavior & Brain Lab“ in einer Studie der Freien Universität für Sprachen und Kommunikation in Italien längst herausgefunden. Statt eine teure Studie in Auftrag zu geben, hätten sie auch gleich uns von Leckerschmecker fragen können. In zahllosen Selbstversuchen sind wir zu dem gleichen Ergebnis gekommen und können die Frage, ob ein Teller Pasta glücklich macht, ganz eindeutig mit „Ja!“ beatworten.

Für deinen persönlichen Teller Glück benötigst du Spaghetti, italienischen Kochschinken, Bergkäse und Parmesan sowie ein paar Grundzutaten wie Mehl, Salz, Pfeffer, Milch und Muskatnuss. Im Handumdrehen entstehen daraus köstliche Schinken-Käse-Nudeln.

Koche zuerst die Pasta in einem großen Topf 🛒 wie auf der Packung angegeben. In der Zwischenzeit schneidest du den Kochschinken klein, reibst den Käse und bereitest aus Butter, Mehl und Milch die Soße (eine klassische Béchamelsoße) zu, in die du später noch den Schinken, den Käse und die gekochten Nudeln gibst. Ist die Soße dabei etwas zu dick geraten, heißt die Geheimzutat Nudelwasser. Gib einfach nach Bedarf etwas hinzu, bis du die gewünschte Konsistenz hast. Danach noch alles gut abschmecken und du kannst dir die Schinken-Käse-Nudeln schmecken lassen.

Möchtest du öfter vom Glück probieren, dann findest du bei Leckerschmecker jede Menge Nudelgerichte, damit dir die Rezeptideen nicht ausgehen. Ein vegetarisches Pastagericht bekommst du mit dieser Spinat-Lasagne. Auch diese Cannelloni mit Ricotta und Spinat sind ein tolles und schnelles Essen für den Feierabend. Und bekommst du gar nicht genug von Nudeln, dann probiere diese Knoblauchnudeln.

Schinken-Käse-Nudeln Judith 4.34 ( 42 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Spaghetti

Salz

200 g (italienischer) Kochschinken

60 g Bergkäse

60 g Parmesan

25 g Butter

25 g Mehl

500 ml Milch

Pfeffer

1 Prise Muskat Zubereitung Koche die Nudeln in einem Topf mit Salzwasser nach Packungsangabe.

Schneide den Schinken in kleine Stücke, reibe die beiden Käsesorten und stelle die Zutaten erst einmal zur Seite.

Erhitze die Butter in einer Pfanne und rühre mit einem Schneebesen das Mehl in die geschmolzene Butter. Gib dann unter Rühren nach und nach die Milch hinzu, bis eine glatte Soße entsteht.

Lass diese 1 Minute lang köcheln und gib dann Salz, Pfeffer, Muskat und den Schinken hinzu. Schalte den Herd aus und rühre den geriebenen Käse mit ein. Wenn die Konsistenz der Soße zu dick ist, gib etwas Nudelwasser zum Verdünnen hinzu.

Gieße die Nudeln ab und gib sie zur Soße. Alles gut verrühren und servieren.

