Schneide das Rindfleischfilet mit einem Schmetterlingsschnitt großflächig auf. Plattiere es anschließend, gehüllt in Frischhaltefolie, und würze es mit Salz und Pfeffer.

Brate die kleingeschnittenen Zwiebeln zusammen mit braunem Zucker in Öl an, rühre dann den groben Senf hinzu und lass alles abkühlen.

Verteile die karamellisierten Zwiebeln dann auf den Bacon. Lege Essiggurken auf den unteren Rand und rolle das Ganze mithilfe der Frischhaltefolie ein. Lege die Rinderroulade anschließend für mindestens zwei Stunden, besser noch über Nacht, in den Kühlschrank.

Lege die Holzspieße in Wasser ein, damit sie später beim Grillen nicht anbrennen. Nimm dann die Rinderroulade aus dem Kühlschrank und durchstich sie in regelmäßigen Abständen mit den Holzspießen; schneide sie anschließend in Stücke: pro Stück ein Spieß.