Rindfleisch-Pie: das Kultgericht aus Australien

Siebe das Mehl in eine Schüssel und verrühre es mit dem Salz. Gib dann die Butter in Flocken sowie das Ei hinzu. Zum Schluss kommt das Wasser dazu und du verrührst alles zu einem geschmeidigen Teig. Schlage ihn dann in Folie ein und stelle ihn 1 Stunde lang kühl.

Siebe das Mehl in eine Schüssel und verrühre es mit dem Salz. Gib dann die Butter in Flocken sowie das Ei hinzu. Zum Schluss kommt das Wasser dazu und du verrührst alles zu einem geschmeidigen Teig. Schlage ihn dann in Folie ein und stelle ihn 1 Stunde lang kühl.

Wasche den Sellerie und schneide ihn in kleine Würfel. Schäle Karotten und Kartoffeln und schneide auch sie in kleine Würfel.

Wasche den Sellerie und schneide ihn in kleine Würfel. Schäle Karotten und Kartoffeln und schneide auch sie in kleine Würfel.