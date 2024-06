Hackfleisch-Pie mit Pilzen: herzhafter Ofengenuss mit Blätterteig

Nach einem langen Tag gibt es nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen und ein warmes Abendessen zu genießen. Würzig-sämiges Hackfleisch mit deftigen Pilzen ist für solche Momente genau das Richtige. Und wenn dieses auch noch von einer knusprigen Blätterteighaube gekrönt wird, kann nichts mehr schiefgehen. Unsere Hackfleisch-Pie mit Pilzen lässt sich einfach vorbereiten und muss abends nur noch in den Ofen geschoben werden.

Klassiker aus Australien: Hackfleisch-Pie mit Pilzen

Jedes Land der Welt hat seine eigene Version von Streetfood. Was in Deutschland Bratwürste und in Indien Samosas sind, ist in Australien Hackfleisch-Pie. Man erhält sie dort an Imbissständen auf der Straße, in Backshops und als Snack auf die Hand in Bahnhöfen. Im Schnitt soll jeder Australier zwölf Hackfleisch-Pies im Jahr essen. Kurz gesagt: Sie sind sehr beliebt.

Doch was genau steckt eigentlich unter der knusprigen Blätterteigkruste? In unserer Version der klassischen Hackfleisch-Pie verwenden wir eine würzige Hackfleisch-Füllung, die mit einigen Pilzen abgerundet wird. Verbunden wird das Ganze mit einer herzhaften Bratensoße. Ihren unvergleichlichen Geschmack bekommt diese durch die magische Würzsoße mit dem unaussprechlichen Namen: Worcestersoße. Dabei handelt es sich um eine beliebte Flüssigwürze, der Essig, Sojasoße, Fruchtpürees und manchmal Sardellen ihr einzigartiges Aroma geben.

Je nach Backform reicht dieses Rezept für einen großen Hackfleisch-Pie mit Pilzen oder vier kleine. Das australische Original wird übrigens nicht kunstvoll eingeschnitten, höchstens wird ein kleines Loch in die Mitte des Teigdeckels gestochen, um den Dampf entkommen zu lassen. Solltest du vegetarisch oder vegan unterwegs sein, erscheint dir dieses Gericht wahrscheinlich nicht ansprechend. Aber klick‘ noch nicht weg, denn du kannst es super einfach ohne Fleisch zubereiten. Ersetze dafür einfach das Rinderhack durch eine vegane Alternative. Das Rezept funktioniert genauso gut damit und schmecken tut es ebenso lecker!

Pies sind ein wunderbar vielseitiges Gericht, das du sowohl süß als auch herzhaft zubereiten kannst. Wenn du neben all dem Hack Lust auf etwas mehr Gemüse hast, schaue dir die Gemüse-Pie mit Wintergemüse oder die Spinat-Quiche mit Lachs an. Nachkatzen werden sich über die Key Lime Pie freuen, einen echten Klassiker unter den Kuchen!