Dieses Risotto mit Tomaten musst du unbedingt ausprobieren

Ach Sommer! Für uns die liebste Jahreszeit, nicht nur wegen fauler Tage am See und Eiscreme, wann immer uns danach ist. Sondern auch, weil jetzt Obst und Gemüse in Hülle und Fülle reif wird, aus dem wir jede Menge Lieblingsgerichte kochen können. Ein Favorit ist dieses fruchtig-aromatische Risotto mit Tomaten, das dich schon beim ersten Bissen direkt nach Italien beamt.

Rezept für Risotto mit Tomaten

Ein Risotto gehört zu den unumstrittenen Klassikern der italienischen Küche, der zu jeder Jahreszeit serviert wird. Denn: Risotto ist so wandelbar, dass es auf viele unterschiedliche Arten zubereitet werden kann. Bei uns gibt es das Gericht heute mal mit Tomaten und mit Sahne. Somit weicht die Zubereitung zwar vom Original ab, wird dafür aber extra cremig.

Unser Risotto mit Tomaten begeistert nicht nur mit seiner intensiven Farbe, sondern auch durch einen intensiven Geschmack. Wir verwenden Dosentomaten. So kannst du dir das Risotto auch zubereiten, wenn Tomaten längst keine Saison mehr haben.

Hauptmerkmal eines gelungenen Risottos ist seine cremig-schlotzige Konsistenz und bissfester Reis. Das erreichst du, indem du die Gemüsebrühe langsam zum Reis gibst und erst nachgießt, wenn sie vollständig verdampft ist. Dabei solltest du regelmäßig gut umrühren. Besonders cremig wird das Risotto dann durch die Zugabe von Parmesan und Butter. Wir verwenden statt Butter einen Becher Schlagsahne: Die sorgt für extra Cremigkeit und verleiht dem Risotto ein mildes Aroma.

Es gibt kaum ein Gemüse, das du nicht in einem Risotto verwenden kannst. Liebst du den italienischen Küchenklassiker ebenso wie wir, dann probiere doch auch mal diese Kreationen: Ein Zucchini-Risotto ist ideal, wenn du gerade zu viele Zucchini herumliegen hast. Wunderbar frisch und sommerlich schmeckt dieses Zitronen-Risotto. Ein Klassiker ist das Risotto alla Milanse.