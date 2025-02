So machst du knusprige Roggenbrötchen einfach selbst

Frische Brötchen gehören zu den kleinen Dingen, die einen Morgen sofort besser machen. Besonders, wenn sie selbst gebacken sind und ihr Duft, der durch die Wohnung zieht, Vorfreude macht. Roggenbrötchen sind besonders für Fans von Herzhaftem ideal – außen knusprig, innen schön saftig und mit einem leicht säuerlichen Aroma, das perfekt zu allerlei Brotbelägen und Aufstrichen passt.

Roggenbrötchen: rustikal und köstlich

Roggen ist ein Getreide, das viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Dabei hat das Korn es wirklich in sich: Roggen enthält wertvolle Ballaststoffe und wichtige Vitamine. Die Ballaststoffe sorgen sowohl für ein langes Sättigungsgefühl und tun dem Darm etwas Gutes, gleichzeitig senken sie aber auch den Cholesterin- und Glukosespiegel im Blut. Roggen ist zudem für eine andere Eigenschaft bekannt: Das Korn schmeckt intensiv aromatisch und sehr kräftig. Perfekt für alle, die schon zum Frühstück etwas mit viel Geschmack möchten.

Roggen enthält nicht so viel Gluten, also Klebereiweiß, wie beispielsweise Weizenmehl. Dadurch bildet sich ein feineres Teiggerüst, das unter Umständen im Ofen nicht so gut aufgeht. Daher mischen wir das kräftige Roggenmehl mit etwas Weizen, das den selbst gemachten Roggenbrötchen eine schöne, saftige Struktur gibt.

Du kannst deine Roggenbrötchen auf zwei Arten lockern: Hefe oder Sauerteig. Wir haben uns in diesem Fall für Hefe entschieden, einfach, weil sie schneller arbeitet. Sauerteig kann jedoch auch eine leckere Option sein und ist zudem etwas bekömmlicher. Du kannst auch eine Mischung anfertigen und deinem Brötchenteig neben der Hefe zwei Esslöffel Sauerteig zugeben. Dadurch schmecken die Brötchen schön intensiv.

Übrigens: Um die Kruste deiner Roggenbrötchen besonders knusprig zu machen, hilft ein einfacher Trick: Heize den Backofen gut vor und stelle dabei eine kleine Schüssel mit heißem Wasser hinein. Der Dampf sorgt dafür, dass die Brötchen schön aufgehen und nicht zu schnell austrocknen. Gleichzeitig kriegen sie eine Kruste, von der du sonst nur träumen kannst. Lecker!

