Das romantischste Kaffee-Rezept aller Zeiten: Rose Vanilla Latte

Wer sagt, dass Kaffee immer nur stark und schwarz sein muss? Ich liebe diesen Rose Vanilla Latte, weil er mich jedes Mal überrascht: floral, weich, süß, aber trotzdem mit dem Kick vom Espresso. Die Zutaten sind ganz simpel, aber das Ergebnis ist einfach besonders. Perfekt für einen Slow Morning, zum Frühstück oder als hübsches Highlight am Nachmittag. Und das Beste? Er geht super schnell und macht richtig was her.

Für besondere Kaffee-Momente: Rose Vanilla Latte

Rosenwasser ist viel mehr als nur ein hübscher Trend aus dem Coffee-Shop. Es hat eine lange, aromatische Geschichte. In Ländern wie Iran, Marokko, Indien und der Türkei gehört es schon seit Jahrhunderten zur kulinarischen Tradition. Ob in feinen Desserts wie Baklava, im Lassi, in Reispuddings oder zur Aromatisierung von süßen Gebäcken – der blumige Duft ist dort fest verwurzelt in Küche und Kultur.

Der Geschmack? Schwer zu beschreiben – aber stell dir vor, du beißt in eine frisch aufgeblühte Rose. Rosenwasser schmeckt zart, floral, ein wenig süßlich und unglaublich elegant.

Das Tolle an unserem Rezept für Rose Vanilla Latte: Es geht superschnell und unkompliziert, bringt dabei aber dennoch einen Hauch Luxus mit sich. Du brauchst dafür lediglich Milch in einem Milchaufschäumer oder Topf zu erhitzen. Danach rührst du etwas Rosenwasser und Vanille-Extrakt ein. Anschließend bereitest du einen Espresso zu. Gib den Espresso-Shot in eine große Tasse, gieße die aromatisierte Rosenmilch dazu und toppe das Ganze mit getrockneten Rosenblättern.

Natürlich lässt sich das Rezept auch etwas abwandeln. Wenn dir Kaffee nicht so gut schmeckt, kannst du für den Rose Vanilla Latte auch einen starken Schwarztee verwenden. Bei der Wahl der Milch bist du völlig frei. So kannst du ebenso auf eine pflanzliche Alternative setzen. Kokosmilch macht sich zum Beispiel gut in Verbindung mit Rose. Und ein zusätzlicher kleiner Schluck Orangenblütenwasser bringt eine mediterrane Note. Trau dich und probier’s aus!

Rose Vanilla Latte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Milch

1/2 TL Vanille-Extrakt

1 TL Rosenwasser oder Rosenblütensirup, zum Beispiel online hier 🛒

1 Shot Espresso

Agavendicksaft oder Ahornsirup nach Geschmack (optional)

Getrocknete Rosenblüten zum Dekorieren (optional) Zubereitung Erwärme die Milch in einem kleinen Topf oder Milchaufschäumer, bis sie heiß ist. Optional kannst du die Milch auch aufschäumen, wenn du einen besonders cremigen Latte möchtest.

Gib den Vanille-Extrakt und das Rosenwasser zur Milch und verrühre alles gut.

Bereite währenddessen einen Espresso zu. Gib den Espresso in ein hitzebeständiges Glas oder eine Tasse und süße ihn nach Geschmack mit Agavendicksaft oder Ahornsirup.

Gieße die aromatisierte Milch über den Espresso. Wenn du die Milch aufgeschäumt hast, löffle den Milchschaum obenauf.

Dekoriere den Latte nach Belieben mit ein paar getrockneten Rosenblüten.

