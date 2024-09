Dieser Rote-Bete-Feta-Dip sticht ins Auge

Sind Dips eigentlich ein Teil einer ausgewogenen Ernährung und sollten daher regelmäßig auf dem Speiseplan stehen? Wir finden: eindeutig ja! Und dann darf auch dieser cremig-würzige Rote-Bete-Feta-Dip nicht fehlen. Der ist schnell gemacht und überzeugt sowohl geschmacklich als auch optisch mit einer knalligen Farbe.

Rote-Bete-Feta-Dip: fertig in 10 Minuten

Manchmal hat man einfach keine Lust auf ein gekochtes Abendessen. Eine gute Alternative ist da eine Auswahl an Kleinigkeiten, die aus Käse, Gemüsesticks, Brot und Crackern bestehen kann. Was dabei auf keinen Fall fehlen darf: ein leckerer Dip. Der schmeckt selbst gemacht nicht nur besser als gekaufte Varianten vom Feinkosthändler, er ist auch viel günstiger.

Die Zubereitung dieses Dips ist denkbar einfach und erfordert nur wenige Zutaten. Wir verwenden Rote Bete, die bereits vorgekocht wurde. Das spart Zeit. Du kannst alternativ die Bete auch selbst kochen. Zusätzlich benötigst du noch Feta, Petersilie, Olivenöl, Paprikapulver, Salz, Zitronensaft und Knoblauch.

Schäle den Knoblauch, teile die Rote Bete in Würfel und zerkleinere den Feta. Fülle diese Zutaten zusammen mit dem Saft einer halben Zitrone und Olivenöl in einen Mixer und mixe alles gut durch zu einem glatten Püree. Ist die Konsistenz zu fest, gieße etwas Olivenöl hinzu und schmecke mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver ab. Fülle den Dip in eine Schale, beträufle ihn mit Olivenöl und streue gehackte Petersilie sowie etwas zerbröselten Feta darüber.

Dip-Freunde, aufgepasst. Wir haben noch viele weitere köstliche Dip-Rezepte für dich. Ein bisschen nach Meer schmeckt ein griechischer Tarama. Kannst du nicht genug von Roter Bete bekommen, dann probiere mal unser Rote-Bete-Zaziki. Eine Geschmacksexplosion erwartet dich beim Zucchini-Dip Lib el Kousa.