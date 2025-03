Diese Rote-Bete-Knödel bringen Farbe auf den Teller

Diese Rote-Bete-Knödel können sowohl als Hauptspeise als auch als Beilage serviert werden. Sie punkten nicht nur mit ihrem Geschmack, sondern auch mit ihrer hübschen Optik. Für ein besonders intensives Rot sollten sie gedämpft werden, ansonsten kann man sie auch in Wasser garen. Wir erklären ganz genau, wie man sie zubereitet.

Rezept für Rote-Bete-Knödel: leckere Farbtupfer

Es wird Frühling, und wir freuen uns über die zarten Frühblüher, die endlich wieder etwas Farbe in die Welt bringen. Auch die Bäume zeigen langsam aber sicher ihre Blütenpracht. Da bekommt man richtig Lust, sich auch ein bisschen Farbe auf die Teller zu holen. Was eignet sich da besser als Rote-Bete-Knödel?

Die schmecken als Hauptspeise super, indem man sie beispielsweise mit einem knackigen Salat serviert, zerlassene Butter darüber träufelt und mit ein wenig Parmesan bestreut. Aber auch als Beilage machen sich die roten Knödel super. Ganz besonders gut kommen sie in einem sogenannten Knödeltris zur Geltung: ein Klassiker der Alpenküche, bei dem drei verschiedene Knödelsorten auf einem Teller kombinert werden.

Für die Rote-Bete-Knödel kann man entweder Knödelbrot verwenden oder altbackene weiße Brötchen, die vom Vortag sind. Knödelbrot 🛒 ist bereits abgepackt und in Würfel geschnitten, erspart also ein wenig Arbeit. Aber nicht überall findet man es, und wer Geld sparen möchte, nimmt sich die wenigen Minuten Zeit, um die Brötchen selbst zu würfeln. Aufwendig ist das nicht, und schmecken werden die Knödel am Ende genauso gut.

Na, Hunger auf mehr? Dann probiere unbedingt auch Semmelknödel mit Pilzrahm und Bärlauchknödel, die im Frühling auf den Teller kommen. Ganz besonders schmecken außerdem unsere Laugenknödel. Suchst du weitere Ideen mit Roter Bete, können wir dir Rote-Bete-Frikadellen empfehlen – oder unseren Koch-Bot, der noch mehr Inspiration für dich hat.

Rote-Bete-Knödel Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Ruhezeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Knödelbrot oder weiße Brötchen vom Vortag

150 ml Milch warm

250 g Rote Bete frisch, alternativ vorgegart

1 rote Zwiebel

1 TL Butter

50 g Parmesan

2 Eier

1 EL Mehl

1 EL Salz und mehr zum Garen

1 TL Pfeffer Zubereitung Weiche das Knödelbrot ca. 30 Minuten in der Milch ein. Wenn du Brötchen verwendest, schneide sie zuvor in Würfel.

Koche die Rote Bete gar, gieße sie ab und schäle sie. Schneide sie danach fein oder raspele sie.

Ziehe die Zwiebel ab und hacke sie. Schwitze sie in der Butter an.

Reibe den Parmesan. Verknete ihn mit der Roten Bete und dem eingeweichten Knödelbrot samt Milch.

Gib die gebratenen Zwiebeln, die Eier und das Mehl dazu und würze mit Salz und Pfeffer. Verarbeite alles zu einem Teig und lass diesen 15 Minuten ruhen.

Bringe in einem großen Topf ausreichend Salzwasser zum Kochen und reduziere die Hitze, damit es nur noch siedet.

Forme aus dem Teig mit feuchten Händen gleich große Knödel und lass diese 10-15 Minuten im heißen Wasser ziehen. Notizen Ziehe dir zum Verarbeiten der Roten Bete am besten Gummihandschuhe an und binde eine Schürze um, da das Gemüse stark färbt.

Für eine vegetarische Variante kannst du den Parmesan bspw. mit Hefeflocken ersetzen oder weg lassen.

Serviere die Knödel wahlweise mit einem frischen Salat oder zerlassener Butter und geriebenem Parmesan.

