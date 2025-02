Diese Rote-Bete-Meerrettichsuppe macht Lust auf den Frühling

Du hast garantiert auch schon die ersten wärmeren Tage genossen, dich über den langsam erwachenden Frühling gefreut und dir die Sonne ins Gesicht strahlen lassen. Doch natürlich sinken die Temperaturen hier und da auch wieder und lassen dich spüren, dass der Frühling eben noch etwas auf sich warten lässt. Diese herrliche Rote-Bete-Meerrettichsuppe ist perfekt für genau solche Momente!

Wärmende, frische Rote-Bete-Meerrettichsuppe kinderleicht zubereitet

Die Suppe wird dich wunderbar von innen aufwärmen, wenn die Außentemperaturen wieder sinken. Ihre würzige Süße der Roten Bete ist perfekt an diesen Tagen. Durch das Topping mit knackigen Radieschenscheiben, saftigen Grapefruitstücken und dem untergerührten Grapefruitsaft bekommst du gleichzeitig einen frischen Twist, der dir einen Vorgeschmack auf den nahenden Frühling gibt.

Diese Rote-Bete-Meerrettichsuppe ist wirklich im Handumdrehen zubereitet und kommt mit ganz simplen Zutaten daher. Wenn du sie einmal gezaubert hast, kannst du dir sicher sein, dass du sie immer wieder essen möchtest. Perfekt, dass du mit diesem Rezept genug zubereitest und mindestens eine Portion für den nächsten Tag im Kühlschrank aufbewahren kannst!

Also, ab in die Küche und zauber diesen wunderbaren Mix aus würzig-süßen Aromen und einer leicht säuerlichen Frische. Zunächst musst du dir Kartoffeln schälen und in der Gemüsebrühe kochen. Währenddessen kannst du die Zutaten für das Topping vorbereiten.

Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe, die Radieschen in Scheiben und die Grapefruit in kleine Stücke. Viertle die Rote Bete und zerkleinere sie zusammen mit den Kartoffeln mit einem Pürierstab 🛒 zu einer cremigen Suppe. Rühre die restlichen Zutaten unter, garniere es mit dem frischen Topping und lass es dir schmecken!

Rote-Bete-Meerrettichsuppe Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Kartoffeln mehligkochend

1,2 l Gemüsebrühe

2 Frühlingszwiebeln

200 g Radieschen

1 Grapefruit

1 Bund frische Petersilie

1 kg Rote Bete vorgegart

150 g Frischkäse

190 g Meerrettich

1 Prise Zucker

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle die Kartoffeln, schneide sie in große Stücke und koche sie in einem großen Topf in der Gemüsebrühe für etwa 15 Minuten.

Wasche währenddessen die Frühlingszwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Putze die Radieschen und schneide sie in dünne Scheiben. Schäle die Grapefruit und entferne dabei möglichst viel der weißen Innenhaut. Putze und hacke die Petersilie klein.

Schneide die Grapefruit in kleine Stücke und fange dabei den austretenden Fruchtsaft aus. Schneide die Rote Bete in Viertel und gib sie zu den Kartoffeln. Lass beides zusammen für weitere 5 Minuten köcheln.

Mixe Rote Bete und Kartoffeln mit einem Pürierstab zu einer cremigen Suppe. Rühre Frischkäse, Meerrettich, Grapefruitsaft und eine Prise Zucker unter. Schmecke die Suppe mit Salz und Pfeffer ab.

Vermische in einer Schüssel Radieschen, Grapefruit und Frühlingszwiebeln und garniere damit die einzelnen Portionen. Streue etwas Petersilie dazu.

