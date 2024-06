Wir treiben es bunt: Rote Bete Nudeln mit Pistazien

Heute wird es bunt auf dem Teller, denn wir machen einfach mal Rote Bete Nudeln mit Pistazien. Die pinken Nudeln mit den leuchtend grünen Pistazien sind nicht nur optisch ein Highlight, sie schmecken auch fantastisch. Wir verraten das Rezept.

Rezept für Rote Bete Nudeln mit Pistazien

Aber wie werden die Nudeln eigentlich so schön pink? Das Geheimnis liegt in der Soße. Die Nudeln werden nämlich mit einem Pesto aus Rote Bete zubereitet. Dafür schneidest du gekochte Bete in Stücke und pürierst sie mit Walnüssen und Knoblauch zu einem glatten Mus. Fülle dies in eine Schale um, bevor du Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer hinzufügst. Zum Schluss hebst du noch geriebenen Parmesan unter.

Tipp: Kaufe am besten die bereits gegarte Rote Bete aus dem Supermarkt. So sparst du bei der Zubereitung des Pestos jede Menge Zeit, da du die Bete zu Hause so nicht mehr garen musst.

Ist das Pesto fertig, stellst du es zum Durchziehen erst einmal beiseite und kochst die Nudeln. Wir verwenden Bandnudeln. Das Gericht schmeckt aber auch mit anderen Pasta-Sorten. Während die Nudeln kochen, hackst du die Pistazien und reibst den Parmesan. Beides streust du zum Servieren über die Pasta. Fertig sind deine Rote Bete Nudeln.

Das Rote Bete Pesto passt mit seinem erdig-nussigen Geschmack hervorragend zu Pasta. Du kannst es dir aber auch als Brotaufstrich oder als Dip zu Gemüse schmecken lassen. Zu gegrilltem Fleisch passt das Pesto ebenfalls.

Wir sind große Fans der einfachen und schnellen Nudelküche. Deshalb steht Pasta bei uns öfter auf dem Speiseplan. Eines unserer Lieblingsgerichte ist Spaghetti Carbonara. Auch Käsenudeln mit knusprigen Semmelbröseln oder Pasta al limone sind köstliche Favoriten. Probiere sie selbst einmal aus.