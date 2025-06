Rührei-Feta-Toast: In 10 Minuten ist dein Frühstück fertig

Aus wenigen Zutaten ein köstliches Frühstück zaubern? Unser Rührei-Feta-Toast mit Spinat ist das beste Beispiel dafür. Diese Kreation sorgt nicht nur für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl, sie verbindet mit Toast und Rührei auch gleich zwei beliebte Frühstücksklassiker miteinander.

Einfaches Rezept für Rührei-Feta-Toast mit Spinat

Du suchst nach einem leckeren Frühstück, das ein wenig Abwechslung in deine Morgenroutine bringt? Unser Rührei-Feta-Toast ist da genau richtig. Das Gericht besteht aus zwei gerösteten Toastscheiben, cremigem Rührei, gedünsteten Spinat und würzigen Fetakrümeln. In nur zehn Minuten steht das Gericht auch schon auf dem Tisch. Denn mal ehrlich: Auf aufwendige Frühstücke hat am Morgen doch niemand Lust.

Für den Rührei-Feta-Toast brauchst du nur acht Zutaten. Keine Sorge, das sieht nach mehr aus, als es ist. Denn die Gewürze wie Salz, Pfeffer und Muskat hast du sicher bereits im Haus. Und auch Milch und Butter (alternativ Margarine oder Öl) wirst du sicher nicht extra kaufen müssen. Was du aber eventuell noch besorgen musst, sind Toast, Eier, Feta, Milch und Spinat.

Stecke zuerst das Brot in den Toaster und röste es knusprig an. In der Zwischenzeit wäschst du den Spinat und schneidest den Feta klein. Erhitze die Butter in einer Pfanne und dünste den Spinat darin an, bis er in sich zusammenfällt. Das dauert höchstens ein bis zwei Minuten. Nimm ihn anschließend heraus und stelle ihn beiseite. Verquirle dann das Ei mit Milch, Muskat, Salz und Pfeffer. Gieße die Masse in die heiße Pfanne und rühre alles so lange um, bis das Ei anfängt zu stocken. Ist die gewünschte Konsistenz des Rühreis erreicht, kannst du auch schon anrichten.

Belege die untere Scheibe Brot mit dem Rührei und verteile den Spinat darüber. Als Nächstes kommen die Fetakrümel und die letzte Scheibe Brot obendrauf. Wenn du magst, kannst du darauf ebenfalls ein bisschen Feta streuen. Jetzt nur noch reinbeißen und genießen.

Übrigens, den Rührei-Feta-Toast kannst du ganz nach Geschmack und Stimmung abändern. Magst du keinen Spinat, dann nimm für das Frühstück einfach Tomaten. Diese schmecken besser, wenn du sie ebenfalls in der Pfanne in Butter kurz andünstest. Darf es gern geschmacksintensiver sein, streue etwas Chili und Paprikapulver in dein Rührei. Auch angebratene Champignons verleihen dem Toast eine besondere Note.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Frühstück ist fertig. Lass dir statt eines Rührei-Feta-Toasts mit Spinat auch mal ein deftiges türkisches Rührei Menemen schmecken. Auch lecker: Rührei-Muffins mit Schinken oder ein Croissant mit Rührei, Avocado und Speck gefüllt. Da freut man sich direkt auf den Morgen und das Frühstück.