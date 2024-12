Gemütliche Frühstücksbowl mit Eiern und Kartoffeln

Dieses Rezept für Rührei-Kartoffel-Bowl ist das ultimative Wohlfühlgericht für alle, die herzhaft und ausgelassen, aber gleichzeitig unkompliziert genießen möchten. Perfekt für einen gemütlichen Morgen, an dem du einfach nur schlemmen möchtest oder auch einen Brunch, das dich für die nächsten Stunden satt halten soll. Lass uns direkt loslegen!

Knusprig und saftig: Das ist die Rührei-Kartoffel-Bowl

Du hast Kartoffeln vom Abend vorher übrig? Hervorragend! Die finden in deiner Rührei-Kartoffel-Bowl mit Sicherheit eine Verwendung. Denn ihre Basis sind goldbraun gebratene Kartoffelwürfel. Schneide diese in mundgerechte Stücke und brate sie in etwas Butter knusprig an. Idealerweise hast du mehligkochende Kartoffeln verwendet, denn diese sind innen fluffig und zart, während sie außen durch ihren hohen Stärkegehalt eine besonders knusprige Kruste bekommen.

Doch die Kartoffeln glänzen nicht allein: Ein weiteres Highlight der Bowl ist saftiges Rührei. Dieses wird mithilfe von etwas Sahne besonders vollmundig und saftig. Wichtig ist, dass die Eier bei niedriger Hitze sanft stocken, damit sie schön cremig bleiben. Verwende dafür am besten eine gut beschichtete Pfanne🛒, in der nichts anbrennt. Magst du es besonders würzig, kannst du etwas geriebenen Käse in die Eimasse einrühren, der beim Braten schmilzt und für eine Extraportion Genuss sorgt.

Am Ende garnierst du die Bowl nur noch mit einigen gehackten Frühlingszwiebeln. Ihre subtile Schärfe bietet einen wunderbaren Kontrast gegenüber den herzhaften Kartoffeln und cremigem Ei und setzt einen frischen Akzent. Das Beste an der Rührei-Kartoffel-Bowl ist aber, dass du sie ganz nach deinem Geschmack variieren kannst. Füge Paprikawürfel oder sogar Mais hinzu oder brate etwas Hackfleisch mit an. So schnell kannst du diesem einfachen Gericht deinen persönlichen Touch verleihen und alle glücklich machen. Lecker!

Rührei? Bitte mehr davon! Wir haben schon den ein oder anderen Favoriten entdeckt, wie zum Beispiel dieses mexikanische Rührei mit Paprika und Käse oder extra cremiges, französisches Rührei. Und von Rührei mit Feta und getrockneten Tomaten können wir nicht genug bekommen.

Rührei-Kartoffel-Bowl Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g gekochte Kartoffeln

3 EL Butter

Salz und Pfeffer

150 g Speckwürfel oder vegetarische Alternative, z. B. Pilze

6 Eier

50 ml Sahne

2 Frühlingszwiebeln Zubereitung Schneide die Kartoffeln in kleine Würfel. Erhitze 2 EL Öl oder Butter in einer großen Pfanne und brate die Kartoffelwürfel bei mittlerer Hitze goldbraun. Würze sie mit Salz und Pfeffer. Nimm sie aus der Pfanne.

Brate nun die Speckwürfel ohne Fett knusprig. Stelle auch sie beiseite.

Verquirle die Eier mit der Sahne in einer Schüssel und würze die Mischung mit Salz und Pfeffer. Erhitze 1 EL Butter oder Öl in der Pfanne und gieße die Eiermischung hinein. Rühre sie bei niedriger Hitze langsam, bis sie leicht gestockt ist, aber noch cremig bleibt.

Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe.

Verteile die gebratenen Kartoffeln in Schalen. Gib das Rührei darauf, füge den knusprigen Speck hinzu und streue die Frühlingszwiebeln darüber.

