Rührei mit Gemüse: So schmeckt das Frühstücksei noch besser

Es ist bekannt, dass das Auge beim Essen eine wichtige Rolle spielt – und das gilt eigentlich immer. Besonders am Morgen, wenn die Augen noch etwas müde sind, kann ein Hauch von Farbe in Form von schön arrangiertem oder farbenfrohem Essen den Tag aufhellen. Unser herrlich buntes Gemüse-Rührei kommt da gerade rechtzeitig. Damit wird der Start in den Tag zu einem Vitamin-, Protein- und Gute-Laune-Boost!

Vielseitig und lecker: Rührei mit Gemüse

Die Zubereitung von Rührei mit Gemüse könnte nicht einfacher sein. Alles, was du brauchst, sind frische Eier, eine Auswahl an Gemüse deiner Wahl und ein paar Gewürze wie Salz, Pfeffer und vielleicht eine Prise Paprika für einen zusätzlichen Kick.

Je nach deinem persönlichen Geschmack und den saisonalen Verfügbarkeiten sind Paprika, Zucchini, Spinat, Tomaten und Pilze nur einige Beispiele für Gemüse, das sich hervorragend in einem Rührei macht. Das Gemüse kannst du nach Belieben für ein leckeres Grillaroma braten oder für einen milderen Geschmack dünsten.

Je nachdem, wie du dein Rührei mit Gemüse lieber isst, kannst du die Eier zusammen mit dem Gemüse stocken lassen, sodass sich wie beim Omelett eine feste Masse ergibt. Oder du mischst alles bunt durcheinander und genießt Eier und Gemüse zusammen.

Mit der Eierspeise startest du nicht nur gesund in den Tag, sondern verwöhnst auch deinen Gaumen mit einer Vielzahl von Aromen und Texturen. Probiere es aus und lass dich von diesem einfachen, herrlich bunten und köstlichen Frühstücksrezept überzeugen.

Rührei mit Gemüse Vanessa 4.67 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 große Pfanne Zutaten 1x 2x 3x 1 Zucchini

2 Paprika

2 Zwiebeln

250 g Kirschtomaten

3 Stiele Petersilie

75 g Butter

10 Eier

Salz

Pfeffer

Chiliflocken

Paprikapulver Zubereitung Wasche Zucchini, halbiere sie längs, entkerne sie mit einem Löffel und schneide sie klein. Wasche auch die Paprika und entferne das Kerngehäuse. Schneide sie ebenfalls klein. Schäle Zwiebeln und würfle sie klein. Wasche Tomaten und halbiere sie. Wasche auch die Petersilie, schüttle sie trocken und hacke sie grob.

Erhitze Butter in einer großen Pfanne und dünste das Gemüse bis auf die Tomaten darin an.

Schlage Eier in einer Schüssel auf, würze mit Salz, Pfeffer, Chiliflocken und Paprikapulver und verquirle alles. Gib die gewürzte Eiermischung vorsichtig zum Gemüse in die Pfanne. Rühre nur behände um und lasse die Eier stocken. Streue die halbierten Tomaten und gehackte Petersilie über das Rührei mit Gemüse.

