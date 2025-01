Backen ohne Mehl: So gelingt ein kerniges Saaten-Brot

Lust auf ein Brot, das komplett ohne Mehl und nur aus gesunden Körnern gebacken wird? Dann ist dieses Saaten-Brot genau richtig. Das Brot macht dank vieler Ballaststoffe satt, ist perfekt für alle, die unter Glutenunverträglichkeit leiden und die Zubereitung gelingt selbst Backanfängern. Wir zeigen dir, wie du es nachbacken kannst.

Ohne Gehzeit: Probiere dieses gesunde Saaten-Brot

Wenn du nach einem Brotrezept suchst, bei dem der Teig nicht erst stundenlang gehen muss, bist du hier genau richtig. Bei unserem Saaten-Brot vermischt du einfach alle Zutaten miteinander, knetest sie zu einem Teig, füllst den in eine Kastenform und schiebst das Brot direkt zum Backen in den Ofen. Es hat aber noch einen zweiten Vorteil: Es enthält keinerlei Schnickschnack wie in gekauften Broten, sondern besteht ausschließlich aus Samen, Saaten und Nüssen. Gesünder geht’s wirklich nicht.

Die Zubereitung des Saaten-Brotes ist kinderleicht. Du gibst alle Zutaten bis auf die Haferflocken in eine Schüssel und verrührst sie miteinander, bis ein glatter Teig entsteht. Den gibst du in eine mit Backpapier ausgelegte Kastenform, streust Haferflocken drüber und schiebst ihn dann in den Ofen zum Backen.

Achte unbedingt darauf, dass du Flohsamenschalen nicht vergisst. Diese sorgen für die nötige Bindung, da das Saaten-Brot ohne Mehl gebacken wird. Bei allen anderen Zutaten kannst du aber flexibel sein. Magst du bestimmte Nüsse oder Samen nicht, kannst du sie durch andere ersetzen oder weitere hinzufügen. Mohnsamen, gehackte Walnüsse oder Hanfsamen können ebenfalls verwendet werden. Beachte aber, dass bei extra Zutaten eventuell auch mehr Wasser nötig ist und sich dadurch die Backzeit des Brotes um ein paar Minuten verlängern kann.

Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest öfter Brot selber backen? Hier sind weitere leckere Brot-Rezepte zum Ausprobieren. Eine gesunde Variante ist dieses Kichererbsen-Brot. In nur wenigen Minuten zubereitet ist dieses 5-Minuten-Brot. Perfekt als Beilage zum Grillen schmeckt dieses Zwiebelbrot.