Einfach gut: Apfelkuchen mit knusprigen Streuseln

Jetzt kommen die Stars des Rezepts ins Spiel: die Äpfel. Ihre Vorbereitung ist ebenso wichtig, da sie die Hauptgeschmackskomponente deines Kuchens sind. Wähle mittelgroße Äpfel mit einer angenehmen Säure, wie zum Beispiel Boskoop, da diese Sorte beim Backen nicht zerfällt und eine schöne Textur behält. Nachdem du die Äpfel geschält hast, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in dünne Scheiben. Dieser ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung und stellt sicher, dass jeder Bissen deines Kuchens eine angemessene Menge an Apfel enthält. Die dünnen Scheibengewährleisten auch, dass die Äpfel während des Backens vollständig garen. Träufle etwas Zitronensaft über die Apfelscheiben; dieser verhindert, dass sie braun werden und fügt eine subtile säuerliche Note hinzu, die hervorragend mit der Süße des Teigs harmoniert. Bestreue die Äpfel großzügig mit Zimt. Diese Gewürznote ergänzt die Süße der Äpfel.

Bevor du mit dem Zusammenstellen des Kuchens beginnst ,ist es wichtig, deinen Backofen auf 180 Grad Celsius vorzuheizen. Das Vorheizendes Ofens ist ein kritischer Schritt, um sicherzustellen, dass dein Kuchengleichmäßig backt. Wenn du den Kuchen in einen kalten Ofen schiebst, kann er ungleichmäßig garen, da der Teig beginnt, zu setzen, bevor der Ofen die richtige Temperatur erreicht hat. Ein richtig vorgeheizter Ofen ist entscheidend für die Textur des Kuchens, er ermöglicht es, dass der Teig schönaufgeht, die Äpfel garen und die Streusel eine herrliche goldbraune Kruste bilden. Während der Ofen vorheizt, bereite deine Backform vor. Eine runde Form mit etwa 24 cm Durchmesser eignet sich perfekt. Lege die Backform mit Backpapier aus, um zu verhindern, dass der Kuchen am Boden oder an den Seitenkleben bleibt. Dies erleichtert auch das spätere Entfernen des Kuchens aus der Form.

