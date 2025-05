Salat mit gebackenem Rhabarber ist perfekt an warmen Tagen

Der Frühling bringt uns jedes Jahr aufs Neue die herrlichsten Zutaten auf den Teller. Nach den langen Wintermonaten darf man sich endlich wieder auf bunte Gemüse- und Obstvielfalt freuen, die gleichzeitig auch eine neue Fülle an Rezepten mit sich bringen. Dieser Salat mit gebackenem Rhabarber ist ideal, um sich an warmen Sonnentagen eine leichte Mahlzeit zu machen.

Salat mit gebackenem Rhabarber: köstliche Verwendung für das Saisongemüse

Hast du dich schon einmal gefragt, warum Rhabarber nur bis zum 24. Juni geerntet werden darf? Grund dafür ist die Oxalsäure im Rhabarber. Prinzipiell ist der Gehalt der Säure nicht allzu problematisch und das Gemüse insgesamt durchaus gesund. Nur Menschen mit Vorerkrankungen wie Nieren- und Gallenproblemen sollten beim Verzehr von Rhabarber vorsichtig sein.

Ab dem 24. Juni steigt der Oxalsäure-Gehalt aber so stark an, dass es zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Sie beeinflusst den Calciumhaushalt im Körper und kann in hohen Dosen Nierenschäden verursachen. Auch der Geschmack wird ab diesem Zeitpunkt immer bitterer. Außerdem beginnt zu dieser Zeit auch der Wachstumsschub der Rhabarberpflanze und sie muss sich von der Ernte erholen, um wieder neue Stiele für das nächste Jahr zu bilden.

Der Salat mit gebackenem Rhabarber ist in vielen Situationen eine köstliche Wahl. Er ist eine schmackhafte, frische Beilage zu anderen Frühlingsgerichten, kann aber genauso gut eine leichte Mahlzeit sein, wenn du dir einfach etwas mehr auftischst.

Durch das Backen mit dem Zucker im Ofen wird der Rhabarber etwas milder und erhält ein sanftes Aroma mit dezenter Karamellnote. Abgerundet wird dieses Rezept von den gerösteten Sonnenblumenkernen und dem würzigen Feta. Durch das Ablöschen der Sonnenblumenkerne mit einem Schuss Sojasoße erhalten sie eine herrliche Umami-Note. Überzeuge dich unbedingt selbst von diesem köstlichen Gericht!

Bei Leckerschmecker findest du noch weitere, schmackhafte Rezepte, um Rhabarber zu verarbeiten. Eine Rhabarber-Tarte mit Schmand-Vanille-Creme macht alle glücklich. Wenn du das Gemüse zum Frühstück genießen möchtest, ist unsere Rhabarber-Creme eine perfekte Wahl. Und für eine Erfrischung an warmen Tagen sorgt dieses Joghurt-Rhabarber-Eis.

Salat mit gebackenem Rhabarber Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Stangen Rhabarber

2 EL Zucker

400 g Babyspinat

2 Möhren

2 Frühlingszwiebeln

4 EL Sonnenblumenkerne

2 EL Sojasoße

4 EL Olivenöl

4 EL Apfelessig

1 EL Senf

2 EL Ahornsirup

Salz und Pfeffer nach Geschmack

150 g Feta Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor. Putze den Rhabarber, schneide die Enden ab und ziehe die harten Fasern ab.

Schneide die Rhabarberstangen klein und gib sie in eine Auflaufform 🛒 . Vermenge sie ordentlich mit dem Zucker und backe sie dann für etwa 20 Minuten, bis der Rhabarber gar, aber noch bissfest ist.

Wasche währenddessen den Spinat und schleuder ihn trocken. Schäle die Möhren, halbiere sie und schneide sie in dünne Stifte. Putze die Frühlingszwiebeln und schneide sie in dünne Ringe.

Röste die Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Fett an, bis sie leicht gebräunt sind. Lösche sie mit der Sojasoße ab und stelle sie zur Seite.

Verrühre für das Dressing Olivenöl, Essig, Senf und Ahornsirup. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Vermenge das Gemüse mit dem Dressing. Richte den Rhabarber darauf an, zerbrösle den Feta und streue die Lauchzwiebeln und Sonnenblumenkerne darüber.

