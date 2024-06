Süß-salziger Käsekuchen: Wir backen Salted Caramel Cheesecake

Cheesecakes sind beliebter denn je. Der knusprige Keksboden und die cremige Käsemasse sind eine sagenhaft leckere Kombination. Außerdem kann man Käsekuchen in vielen Variationen zubereiten. Ob mit Früchten, Schokolade, Karamell oder Nüssen – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. In unserem heutigen Rezept toppen wir einen klassischen New York Cheesecake mit einer Karamellsoße und grobem Salz. Hier kommt der Salted Caramel Cheesecake.

Das beste Rezept für Salted Caramel Cheesecake entdecken

Ein schön dekorierter Cheesecake macht auf jeder Kaffeetafel eine gute Figur und weckt sofort den Appetit. Im Gegensatz zum deutschen Käsekuchen, für den oft Quark verwendet wird, besteht der New York Cheesecake aus Frischkäse. Dadurch ist er oft weniger süß als andere Varianten.

Damit der Käsekuchen beim Backen keine Risse bekommt, gilt es einige Tipps zu beachten. Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben, bevor du sie verarbeitest. Obendrein solltest du sie nicht zu lange mixen, denn sonst kann zu viel Luft in die Masse gelangen.

Es kann auch helfen, den Cheesecake in einem Wasserbad zu backen. So wird die Temperatur gleichmäßiger verteilt und die Oberfläche wird nicht zu schnell fest.

Nach dem Backen solltest du darauf achten, dass der Käsekuchen langsam abkühlt. Öffne die Ofentür dafür leicht. Lass den Cheesecake danach weiter bei Raumtemperatur abkühlen, bevor du ihn in den Kühlschrank stellst. Auch das richtige Einfetten der Form sorgt dafür, dass der Kuchen sich besser aus ihr lösen lässt und nicht einreißt.

Der Salted Caramel Cheesecake ist immer ein Highlight und begeistert jeden, der ihn probiert. Die Zubereitung ist dabei einfach und macht Spaß. Viel Spaß beim Backen und Genießen!

