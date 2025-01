Mit diesem Salted Caramel Porridge startest du gut gelaunt in den Tag

Der Start in den Tag ist viel zu wichtig, als ihn mit einem schnöden Frühstück zu vergeuden. Nein, wir beginnen den Morgen lieber mit einem Salted Caramel Porridge. Das schmeckt himmlisch, hebt dadurch ganz automatisch die Stimmung und lässt uns positiv und satt den restlichen Tag beginnen.

Salted Caramel Porridge: süßer Tagesstart

Auch wenn viele morgens die Zeit lieber nutzen, um länger in den Federn zu bleiben: Ein leckeres Frühstück sollte deshalb nicht zu kurz kommen. Wie gut, dass dieses Salted Caramel Porridge in 20 Minuten fertig ist. Beim Kochen kann man schon einmal den ersten Kaffee oder Tee schlürfen und einen Blick in die Nachrichten des Tages werfen.

Um das Salted Caramel Porridge zu zaubern, werden nur eine Handvoll Zutaten benötigt. Wir brauchen nicht nur Haferflocken und Milch, sondern auch Sahne, Rohrohrzucker und Salz. Übrigens: Wer mag, kann sich den süßen Haferbrei auch vegan kochen. Dafür muss man lediglich die Milch und die Sahne mit einer pflanzlichen Alternative ersetzen. Für Sahne kann das beispielsweise auch Kokosmilch sein, die dem Frühstück gleich noch einen exotischen Twist verpasst.

Zunächst kochen wir die Haferflocken in der Milch auf und lassen sie so lange sanft köcheln, bis ein cremiger Brei entstanden ist und die Haferflocken etwas von ihrem Biss verloren haben. Während sie vor sich hin simmern, kochen wir nebenbei die Sahne und den Zucker zusammen auf. Dabei rühren wir immer wieder um, damit nichts anbrennt. Hat die Karamellsoße eine leicht dicke Konsistenz angenommen, schmecken wir sie mit Salz ab.

Achtung: Dabei tasten wir uns vorsichtig an den finalen Geschmack heran und beginnen nur mit einer Prise Salz. Wir wollen ja nicht, dass die Soße versalzen ist. Da Geschmäcker verschieden sind, solltest du selbst entscheiden, wie viel von dem Gewürz du einrühren möchtest.

Abschließend vermischen wir den Porridge mit der Karamellsoße und toppen den Salted Caramel Porridge wahlweise mit Obst, Nüssen, Kokosflocken, einem Klecks Marmelade oder worauf wir sonst so Lust haben.

Probiere auch unseren Bananen-Porridge oder unseren Zimt-Porridge mit Birnen. Für Abwechslung sorgen außerdem unser Ofen-Porridge und unser Porridgeauflauf. Lass es dir schmecken!