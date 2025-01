Veganer Porridgeauflauf: Begeistere deine Freunde im Veganuary

Haferflocken wirken auf den ersten Blick völlig unscheinbar, sind aber super vielfältig. Dieser vegane Porridgeauflauf ist das perfekte Beispiel dafür! Wann hast du jemals daran gedacht, Haferflocken in eine Auflaufform zu geben und dir einen wunderbar wärmenden Auflauf daraus zu backen? Vermutlich eher selten. Das hier ist dein Zeichen, dieses Rezept gleich nachzukochen!

Veganer Porridgeauflauf zum Frühstück oder für unterwegs

Genau wie bei vielen anderen Rezepten bin ich auch hier begeistert, weil sich der vegane Porridgeauflauf einfach anpassen lässt. In diesem Rezept bekommst du eine wunderbar cremig-nussig-fruchtige Mischung. Was will man mehr? Er ist als perfektes Frühstück geeignet, wenn du ein paar Freunde zu Besuch hast. Genauso gut kannst du ihn aber auch in Stücke schneiden und diese, sobald sie abgekühlt sind, einpacken und mitnehmen. So hast du einen perfekten Snack, wenn du zum Beispiel auf eine Wanderung gehst.

Ansonsten kannst du das was überbleibt aber auch einfrieren und später nochmal aufwärmen. Achte dann aber darauf, dass du nicht den gesamten Auflauf ins Gefrierfach packst, sondern ihn vorher in Portionen schneidest. So kannst du dir sicher sein, dass er beim erneuten Aufwärmen gleichmäßig auftaut, ohne dass die Ränder austrocknen und das Innere gefroren bleibt.

Die Zubereitung für den veganen Porridgeauflauf ist wirklich super simpel und erledigt sich quasi von selbst. Einfach die Grundzutaten für die Masse in einer Schale zusammenmischen und quellen lassen. Danach ein paar der Beeren unterrühren. Hier kannst du auch total gut variieren, indem du mehr Zimt hinzufügst oder statt Beeren klein geschnittene Äpfel unterrührst. Sobald die Masse ein wenig quellen konnte, kommt alles in eine Auflaufform 🛒 und kann mit den Toppings versehen werden. Nach 25 bis 30 Minuten im Backofen hast du deinen köstlichen Frühstücksauflauf dann auch schon vor dir.

Falls du dir morgens ein wenig Arbeit sparen möchtest, kannst du die Masse für den veganen Porridgeauflauf auch problemlos am Abend vorbereiten und im Kühlschrank aufbewahren. Am nächsten Morgen einfach in den Ofen packen und fertig. Einfacher geht es wirklich kaum.

Wenn du jetzt Lust auf noch mehr ausgefallene Rezepte mit Haferflocken hast, wirst du auf Leckerschmecker ohne Frage fündig. Wie wären Carrot Cake Baked Oats zum Frühstück? Falls dir mehr nach außergewöhnlichem Porridge ist, solltest du unser Karotten-Porridge probieren. Und zum Hineinlegen lecker ist dieses Bratapfel-Porridge.

Veganer Porridgeauflauf Dominique 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 1 reife Banane

800 ml Pflanzenmilch

400 g Haferflocken

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Zimt

1 Prise Salz

140 g Erdnüsse geröstet

100 g Beeren z.B. Heidelbeeren, Himbeeren oder Brombeeren, frisch oder TK

vegane Butter zum Einfetten der Form

100 g Marmelade z.B. Kirsch- oder Waldfrucht

100 g cremige Erdnussbutter Zubereitung Heize deinen Backofen auf 180 °C (Umluft) vor.

Zerdrücke die Banane in einer Schüssel zu einem Mus. Gib die Milch hinzu und verühre beides gut. Gib Haferflocken, Vanillezucker, Zimt, Salz und 100g Erdnüsse dazu. Lass die Masse ca. 10 Minuten quellen. Rühre danach ein paar der Beeren unter.

Gib die Masse in eine mittelgroße Auflaufform und streiche sie gleichmäßig glatt. Verteile Marmelade und Erdnussbutter darauf und ziehe mit einem Stäbchen oder Löffel Strudel, bis überall auf dem Auflauf etwas davon verteilt ist.

Gib den Auflauf für 25-30 Minuten in den Ofen. Bestreue ihn danach mit den restlichen Erdnüssen und nach Belieben mit weiteren Beeren.

