Diese salzigen Butterkekse sind einfach unwiderstehlich

In meiner Kindheit waren Butterkekse ein ständiger Begleiter, vor allem, wenn wir einen Ausflug machten. Auch bei einer Fahrt in den Urlaub durften sie als Reiseproviant nicht fehlen. Erst viele Jahre später entdeckte ich, dass es die Kekse auch in einer salzigen Variante gab und mir so noch viel besser schmeckten. Hier ist mein Lieblingsrezept für salzige Butterkekse.

Rezept für salzige Butterkekse

Salzige Butterkekse sind ein ganz besonderer Genuss. Statt als Nascherei zum Kaffee oder als Snack zwischendurch, schmeckt die Variante mit Salz eher zum Abend als Alternative zu Chips und Co. Auch als Basis zum Dippen von Aufstrichen und Pasten sind sie bestens geeignet. Möchtest du die Kekse selbst einmal nachbacken, dann ist hier die Anleitung, wie sie zubereitet werden.

Besonders toll: Die Zutatenliste für selbst gemachte salzige Butterkekse ist mit gerade einmal fünf Dingen ebenfalls sehr übersichtlich. Neben Butter, Mehl, Salz und einem Eigelb brauchst du noch etwas kaltes Wasser.

Um die den salzigen Butterkeksen die typische Form zu verpassen, benötigst du einen gezackten, rechteckigen Keksausstecher 🛒. Wenn du magst, kannst du sie aber auch kreisförmig ausstehen, ganz nach persönlichem Geschmack.

Vermenge zuerst das Mehl mit der in Stücke geschnittenen kalten Butter und verknete alles rasch zu einem krümeligen Teig. Dann fügst du das Salz und das Eigelb hinzu und knetest alles, bis eine glatte Masse entsteht. Ist diese zu trocken, dann kommen ein bis zwei Esslöffel kaltes Wasser hinzu. Wickle den fertigen Teig in Frischhaltefolie und lege ihn für 20 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit legst du ein Blech mit Backpapier aus und heizt schon mal den Ofen vor.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn aus (etwa fünf Millimeter) und steche die Kekse in der typischen Form aus. Lege sie vorsichtig auf das Blech und backe sie für rund 15 Minuten, bis sie eine leicht goldbraune Farbe haben. Die Butterkekse kommen dann zum Abkühlen auf ein Gitter und schmecken so frisch gebacken besonders gut.

Tipp: Mische für noch mehr Geschmack getrocknete Kräuter wie Thymian oder Rosmarin unter den Keksteig. Auch mit Mohnsaat kannst du die Butterkekse verfeinern.

Salzige Butterkekse

Portionen 20 Stück

Zutaten

250 g Mehl

150 g kalte Butter

1 TL Salz

1 Eigelb

2 EL kaltes Wasser Zubereitung Fülle das Mehl in eine Schüssel. Schneide die kalte Butter in kleine Stücke und knete sie schnell mit einem Mixer unters Mehl, bis eine krümelige Masse entsteht.

Füge dann Salz und Eigelb hinzu. Knete den Teig, bis er eine glatte Konsistenz hat. Wenn er zu trocken ist, gib 1-2 EL kaltes Wasser hinzu und arbeite es in den Teig ein.

Forme den Teig zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und lasse ihn mindestens 20 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 5 mm dick aus und steche mit einem Keksausstecher die typischen Butterkekse-Rechtecke aus.

Lege die Kekse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und backe sie etwa 12–15 Minuten, bis sie goldbraun sind. Lasse sie anschließend auf einem Gitter auskühlen.

Genieße die Kekse frisch oder bewahre sie ein paar Tage in einer luftdichten Dose auf.

