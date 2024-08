Sanddornsaft: Gönn dir eine Extra-Portion Vitamin C

Geht man im Spätsommer am Ostseestrand spazieren, dann dürften einem die intensiv leuchtenden orangefarbenen Früchte in den Dünen bestimmt aufgefallen sein: Sanddorn. Die Frucht, die bei uns vor allem an den Küsten der Ostsee wächst, gilt nicht nur als gesund, sondern kann auch zu vielen leckeren Köstlichkeiten wie beispielsweise Sanddornsaft verarbeitet werden.

Sanddornsaft einfach selber machen

Bist du auch schon mal an Sanddornsträuchern vorbeigelaufen und hast dich gefragt, was man daraus zubereiten könnte? Wie wäre es mit Sanddornsaft? Der muss schließlich nicht immer aus dem Supermarkt kommen und kann auch einfach selbst hergestellt werden. Alles, was du dafür brauchst, ist Sanddorn, Apfelsaft und Rohrzucker.

Bevor es aber losgeht, steht das Sammeln der Früchte an. Da Sanddornsträucher aber fiese Dornen haben, das verrät auch schon der Name, ist das Abpflücken der Beeren durchaus eine kleine Herausforderung. Es gibt aber einen Trick. Schneide die Äste mit den Früchten einfach mit einer Gartenschere ab, ohne den Strauch dabei zu zerstören. Die Äste sammelst du in einem Eimer. Zuhause frierst du die dann komplett ein und kannst die Beeren später in gefrorenen Zustand einfach von den Zweigen schütteln. Lass sie dann vor dem Verarbeiten aber auftauen. Dicke Gartenhandschuhe sind als Schutz auch ein hilfreiches Accessoire beim Sammeln.

Hast du die Beeren beisammen, füllst du sie mit Apfelsaft in einen Topf und drückst sie etwas an. Gib den Zucker hinzu und lasse alles für 10 Minuten kochen. Siebe den Saft in einen zweiten Topf ab und koche ihn noch einmal auf. Danach kannst du den Saft in eine saubere Flasche abfüllen oder kalt werden lassen und direkt genießen.

Der Aufwand, Sanddornsaft selbst zu machen, lohnt sich auf alle Fälle, denn der Saft ist frisch und du weißt, was drin ist. Gesund ist er obendrein auch noch. Immerhin enthält Sanddorn die Vitamine E, B12 und C sowie jede Menge Antioxidantien sowie ungesättigte Fettsäuren. Da Sanddorn pur aber ungenießbar sauer ist, kann bei der Verarbeitung auf Zucker nicht verzichtet werden.

Lust auf noch mehr Selbstgemachtes? Probiere auch diesen Pflaumenketchup, lege Zucchini ein oder mache einen Pflaumenlikör selbst. Der ist übrigens auch ein tolles DIY-Geschenk.